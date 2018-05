Piqué slingert aan de rust van bitsige Clásico ongetwijfeld geen fraaie woorden naar Nacho die dat maar matig kan appreciëren Mike De Beck

07 mei 2018

07u00 1

Bij momenten was het niet al te fraai wat de voetballiefhebbers gisteren in de Clásico te zien kregen. Mooie doelpunten vielen er wel, maar voor de rust ontaardde de wedstrijd helemaal. Neem nu bijvoorbeeld de gemene trap van Gareth Bale (die dan nog eens onbestraft bleef). Cristiano Ronaldo kreeg ook een ferme tik te verwerken van Piqué die trachtte om de 1-1 te verijdelen. Zonder succes.

Wanneer de ploegen in de spelerstunnel zich opmaakten voor de tweede helft, kon Gerard Piqué het niet laten om een prik uit te delen richting Nacho. Wat de verdediger van Barcelona precies zei tegen de speler van Real Madrid is niet meteen duidelijk. De reactie van Nacho was dat wel. De 28-jarige Spanjaard trakteerde Piqué op een wegwerpgebaar om er dan het volgende aan toe te voegen: "Hoe kan je klagen? Ongelooflijk", schudde hij het hoofd.

Eres un sinvergüenza y un acomplejado. ¿Sabes cuál es la realidad? Que Nacho puede tener 4 Champions en los últimos 5 años, mientras que tú has ganado 1 en los últimos 7 años. @3gerardpiquepic.twitter.com/DeWomG92RZ Naninho(@ SrNaninho) link