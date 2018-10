Piqué haalt na nieuw puntenverlies van Barça uit naar criticasters: "Dat ze uit hun grotten komen" MDB

08 oktober 2018

13u10

Bron: Marca 0 Primera Division Negen verliespunten na acht wedstrijden. Ongewoon voor Barcelona in de Primera Division. Door de onverwacht vele tegentreffers (negen) wordt er dan ook al snel gekeken naar de achterhoede. Meer bepaald Gerard Piqué. De centrale verdediger moest al flink wat kritiek slikken, maar vindt het viseren nu stilaan genoeg geweest.

Door meerdere uitschuivers van grote kanonnen Barcelona en Real Madrid prijkt Sevilla voor de interlandbreak verrassend op kop van La Liga. En laat die koploper nu de volgende bezoeker zijn van Camp Nou. Opletten voor de Catalaanse defensie dus want Sevilla heeft na acht speeldagen al 18 keer de netten doen trillen (enkel Barça zelf doet voorlopig beter met 19 treffers). In Catalonië waren ze de voorbije weken alvast gretig op zoek naar een zondebok voor de drie gelijke spelen en het verlies tegen Leganés. Met Gerard Piqué heeft de media die ook gevonden. Na de puntendeling tegen Valencia had de wederhelft van Shakira er dan ook even genoeg van. "Er zijn veel mensen die me zoeken en telkens we een doelpunt slikken is het de fout van Piqué", vertelde de verdediger. "Niet alleen in Madrid, maar ook in Barcelona. Omdat ik kritisch ben ten opzichte van de media, zoeken ze me op. De TV-journalisten kunnen van het moment genieten. Dat ze uit hun grotten komen en genieten van de zon. Want het zal veranderen."

(Lees hieronder verder)

De kritiek komt er uiteraard niet zomaar. "Langzamer dan normaal in zijn carrière en vooral vaker onzeker als het gaat om het opruimen van het gevaar", klinkt het bij de Madrileense krant Marca dat er meteen ook vijf fases uitlicht. Te beginnen met zijn mindere partij tegen Girona. Bij de eerste tegentreffer was Piqué niet zo viriel als Stuani en nadien zette Portu de verdediger met zijn snellere benen in zijn hemd waarna ook een tackle niet meer mocht baten en Stuani zijn tweede kon binnen trappen. Piqué zorgde zelf nog wel voor de 2-2, maar het was wel het eerste puntenverlies voor de Catalanen.

GOAL | @CristhianStuani trapt @GironaFC op voorsprong! 😱👀 #BarcaGirona pic.twitter.com/FfeoSDTH1S Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Veel tijd had Piqué niet om stil te staan bij zijn mindere interventies. Drie dagen later ging Barcelona namelijk verrassend de boot in op het veld van Leganés. Bij een 1-1-stand werkte Piqué het leer zomaar in de voeten van Arnaiz die zo Barça de eerste competitienederlaag kon toedienen. "Het is waar dat ik tegen Leganés een zeer zware fout heb begaan", stak de verdediger gisteren nog eens de hand in eigen boezem.

⏱ 51' : 0-1

⏱ 53' : 2-1



Piqué en Vermaelen stuntelen achterin en zo kan Leganés pijlsnel op voorsprong komen! 😳 #LeganesBarça pic.twitter.com/NcgG0NRkzj Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Nog eens drie dagen later had Piqué, al was het een minder grote dosis, boter op het hoofd. Op eigen veld tegen Athletic de Bilbao stapte hij net te laat uit zodat Oscar de Marcos niet buitenspel liep en de 0-1 kon binnen tikken. Het werd dan nog wel 1-1, het nieuwe puntenverlies smaakte andermaal zuur. "We moeten op defensief vlak verbeteren", wist Lionel Messi na die wedstrijd te vertellen.

GOAL | De Marcos zet Bilbao op voorsprong in Camp Nou! 😱



0️⃣-1️⃣ #BarcaAthletic pic.twitter.com/ScXThxVbLy Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Toch gebeurde dat niet meteen in Valencia. Al in de tweede minuut moest doelman Ter Stegen zich omdraaien. Al gebeurde dat wel na een zeer ongelukkige hoekschop. Thomas Vermaelen devieerde ongewild de bal waarna een verraste Piqué dat ook deed. Het liet Garay toe om de 1-0 binnen te tikken. Hoe ongelukkig de fase ook was, het nam niet weg dat Barcelona weer bleef steken op een 1-1-gelijkspel. "Al zal het snel veranderen", diende Piqué de criticasters dus van antwoord.

GOOOAAAAL | Garay brengt Valencia erg vroeg op voorsprong. Barça moet achtervolgen! 👀#ValenciaBarça 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/siRdqFrThF Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link