Piqué voorkomt in Catalaanse derby eerste verlies Barça met late kopbalgoal

04 februari 2018

22u16 0 Primera Division FC Barcelona leek voor het eerst dit seizoen in de Spaanse competitie te gaan verliezen, maar Gerard Piqué redde zijn ploeg in de slotfase: 1-1. Ondanks het gelijkspel -het vierde gelijkspel dit seizoen- blijft Barça ruim aan de leiding in La Liga.

Piqué met de gelijkmaker!

In Barcelona werd het waar waterballet. Het veld was nauwelijks te bespelen en daar hadden de technisch begaafde spelers van Barcelona moeite mee. Met Lionel Messi op de bank kon de ploeg van Ernesto Valverde amper imponeren tegen Espanyol, vijftiende op de ranglijst. In de eerste helft vielen geen doelpunten in het stadion Estadi Cornellà-El Prat, maar na rust was dit wel het geval. Niet voor koploper FC Barcelona, maar wél voor 'kleine broer' Espanyol. Gerard Moreno kon tussen de verdedigers van Barcelona raak koppen na een voorzet van Sergio García. Op dat moment was Messi al in de ploeg gekomen voor Pablo Alcácer, maar de Argentijnse sterspeler kon het verschil niet maken.

GOAAAL! Espanyol neemt de leiding in de Catalaanse derby!

Valverde bracht ook Jordi Alba nog in de ploeg in het laatste kwartier, maar lang leek er weinig te halen voor het sterrenensemble van FC Barcelona. Totdat Piqué acht minuten voor tijd met het hoofd raak kopte na een assist van Messi: 1-1. Daarmee voorkomt de Spaanse verdediger dat zijn ploeg voor het eerst dit seizoen met een nederlaag van het veld gaat in de competitie.

Vorige maand won Espanyol in de kwartfinale van de Copa del Rey in eigen huis met 1-0 van de 'grote' buurman, maar toen maakte Barcelona het in de return goed door in Nou Camp met 2-0 te winnen.

Barça blijft ondanks het gelijkspel superieur aan kop in La Liga met 58 punten. Eerste achtervolger Atlético Madrid heeft er 46 en speelt later vanavond nog tegen Valencia, de nummer drie op de ranglijst met veertig punten uit 21 duels. Espanyol blijft vijftiende met 25 punten.