Pijnlijke avond voor Barça: Catalanen gaan ondanks beauty Messi onderuit tegen Osasuna, rivaal Real speelt kampioen

16 juli 2020

23u01 4 Barcelona BAR BAR 1 einde 2 OSA OSA CA Osasuna LaLiga Een avond om snel te vergeten voor Barcelona. De Blaugrana gingen ondanks een schitterende vrijschop van Lionel Messi onderuit tegen Osasuna, Een avond om snel te vergeten voor Barcelona. De Blaugrana gingen ondanks een schitterende vrijschop van Lionel Messi onderuit tegen Osasuna, grote rivaal Real Madrid veroverde z’n 34ste landstitel.

🐐 | Lionel Messi laat het zo gemakkelijk lijken! 🤤🎯#BarçaOsasuna 🇪🇸 pic.twitter.com/0bbeusdbSx Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Neen, Barcelona beleeft geen geweldige tijd sinds de herstart van La Liga. Veel punten laten liggen, grote concurrent Real Madrid bleef dan weer foutloos. Zo greep de Koninklijke alsnog de landstitel in Spanje (Real won vanavond van Villarreal).

Barça ging op deze donderdagavond in eigen huis onderuit tegen Osasuna. José Arnáiz trapte de bezoekers na een kwartier op voorsprong. Na rust krulde Lionel Messi een heerlijke vrije trap in doel (zie video hierboven). Maar ondanks een rode kaart trokken de bezoekers in het slot aan het langste eind. Roberto Torres rondde een counter in de extra tijd af. Eindstand: 1-2.



