Pele krijgt zware kritiek op Leo Messi als een boomerang terug: “Is hij soms blind geworden?” ODBS

09 december 2018

19u24

Bron: Sport 2 Primera Division De kritiek van Pele was nog niet koud, of daar was Leo Messi al met het antwoord, gisteravond in de derby tegen Espanyol. Jordi Alba, zijn ploegmaat: “Is die Pele soms blind geworden?”

Een straffe quote waarmee de Braziliaanse krant Folha de Sao Paulo uit de mond van de legendarische Péle (78) uitpakte. Op de vraag wat hij denkt van voetballers als Iniesta en Xavi, die zeggen dat Messi de beste speler in de geschiedenis is, zei Pele. “Ach, gek vind ik dat niet. Het is ergens ook een kwestie van smaak. Er zijn mensen die denken dat Messi de beste ooit is. Maar hoe kan je iemand die goed kopt en tweebenig is vergelijken met iemand die slechts één voet heeft, maar één ding doet en niet kan koppen? Om iemand met mij te vergelijken, moet die speler met beide voeten goed kunnen trappen én ook kunnen koppen.”

Hij heeft maar één voet, doet steeds hetzelfde en kan niet koppen. Pele over Messi

Dan schat Pele een landgenoot van Messi, ene Diego Maradona, hoger in. “Voor mij was Maradona één van de beste spelers we ooit hebben gehad. Beter dan Messi, veel beter. En er waren ook Beckenbauer en Cruijff. Geweldige spelers ook.”

Opmerkelijke statistiek op vrije trap

Maar de woorden van Pele waren nog niet koud, of Messi antwoordde met de voeten op het veld. Twee geweldige rechtstreekse vrije trappen en een assist in de 0-4-zege van FC Barcelona bij de buren van Espanyol. De Argentijn (31) zit nu aan 569 goals in 654 matchen voor Barcelona. Een opmerkelijke statistiek: in de laatste vier jaar scoorde Messi op z’n eentje meer goals via vrije trap dan elke andere club uit de top vijf van Europese competities. 19 van de 24 goals op vrije trap van Barça heeft Messi, waarna Juventus (18), Lyon, Real Madrid en AS Roma (14) volgen.

GOAL | Wat een HEERLIJKE goal van Lionel Messi! 🇦🇷



🇪🇸 #EspanyolBarça 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/gMl1EnOVDi Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Hij doet het weer : Leo Messi! 🎯🇦🇷



🇪🇸 #EspanyolBarça 0⃣-4⃣ pic.twitter.com/bSwsJFaztH Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Na de match kwam er uit het kamp van de blaugrana al meteen een sneer richting Pele, net zoals ook de Ballon d’Or geridiculiseerd werd. In die verkiezing kwam Messi, nadat hij al vijf keer de Gouden Bal won, dit jaar pas als vijfde uit de bus. “Als het klopt wat Pele gezegd heeft over Messi, dan moet hij blind zijn geworden”, aldus linksachter Jordi Alba. “Die uitspraak moet toch een leugen zijn? Net zoals de Ballon d’or dat is. Individueel is Messi veruit de beste speler in de wereld, al 12 tot 14 jaar lang. Natuurlijk zijn er over die jaren heen spelers die ook heel goed waren en waardering verdienen. Maar die Ballon d’Or bekroont toch de beste speler, dat mag niet afhankelijk zijn van eventuele gewonnen titels. Bekers of kampioenschappen, die worden gewonnen door ploegen.”

In de nasleep van Pele’s kritiek werd zijn carrière, waarin hij meer dan 1.000 goals maakte en drie keer het WK won, in een thread op Twitter ook serieus neergesabeld door duidelijk een fan van FC Barcelona en Messi. Bekijk hieronder.

First of all Pele didn't score 1283 goals, 526 of those goals came in unofficial friendlies and tour games. He even counted games he played for the Sixth Coast Guard in the military competition. He officially only scored 757 goals in 812 games still pretty impressive right? NOT pic.twitter.com/4AmEdFVrbk Rudy🦅(@ PCRV22) link

Why? Because If you look at the score sheet you will notice how skewed some of these scores are in games that Pele scored more than 3 goals. You can see his team dominating their opponents with scores like 11-0. pic.twitter.com/P7N6R5IG46 Rudy🦅(@ PCRV22) link

If you look at the clubs they are against you will probably notice Nacional, Juventus and Botafogo but those aren't the actual club giants from Uruguay or Italy, they are clubs with the same name that played in Campeonato Paulista a local regional tournament. Rudy🦅(@ PCRV22) link

Before 1971 Santos played in Campeonato Paulista a regional tournament, as the OFFICIAL Brazilian national league didn't exist yet. 470 of Pele's goals came against weak and pathetic opposition in a local competition. pic.twitter.com/tldJKreAX2 Rudy🦅(@ PCRV22) link

When he actually played in the genuine top flight competition for Santos he managed to score just 34 goals in 84 games with a strike rate of just 0.4 goals per game which is horrendous. Pele is closer to Giroud than he is to Messi who btw had a strike rate of 0.44 at arsenal 🤭🤐 pic.twitter.com/TCNk1s5guE Rudy🦅(@ PCRV22) link

Pele was outperformed or outscored in every single world cup he has played



1958

Just Fontaine 13 goals | Pele 6 goals



1962

Six players tied for 4 goals | Pele 1 goal



1966

Eusébio 9 goals | Pele 1 goal



1970

Gerd Müller 10 goals | Pele 4 goals pic.twitter.com/CsAH8rRlVq Rudy🦅(@ PCRV22) link

people always say how Pele won 3 WCs while Messi won 0 so he must be better but never mention that Pele played with historic teammates (more on that👇) and the best national side in world cup history who were so good they didn't even need Pele in 1962 when Brazil won their 2nd WC pic.twitter.com/bxzqq87bGb Rudy🦅(@ PCRV22) link