Overtollige kilo’s Hazard al onder loep: “Betaalden we echt 140 miljoen euro voor dikkerd?” ODBS

11 juli 2019

16u03

Bron: AS 1 La Liga Niet dat hij er zich ook maar iets van zal aantrekken, maar hij was gewaarschuwd. Zoals het feit dat Eden Hazard zich niet topfit aanmeldde op zijn eerste ‘Koninklijke’ werkdag. Zijn lijn kan nog flink wat scherper en dat is de online praatbarak Twitter niet ontgaan. Daar wordt Eden - voornamelijk door Barcelonafans - al vergeleken met Ronaldo. De Braziliaan wel te verstaan, 'El Gordo'. Ook in de kleedkamer van Chelsea noemden ze hem al ‘fatty’. Zijn buikje weerhield hem nooit te presteren.

Hazard & Gareth Bale#RealMadridIsHere pic.twitter.com/I3BFllqfaz Madrid Sports(@ MadridSports_) link

Hazard heeft er duidelijk een deugddoende vakantie opzitten, die hem onder andere naar Marbella, Dubai en Griekenland bracht. Zowel op de eerste foto van Eden op het oefencomplex Valdebebas, als in een filmpje waarop hij naast Gareth Bale loopt in Montreal, oogst Hazard kritiek op de enkele overtollige kilo’s die hij meesleurt. “Betaalden we hier echt 140 miljoen euro voor?” of “Hoe is het mogelijk om in één maand tijd zo dik te worden?”, zijn maar enkele van de posts op sociale media.

Veel overgewicht zeult hij niet mee. ‘t Is dat ze Hazard niet kennen. Bij Chelsea noemde David Luiz hem in de kleedkamer ook al lachend ‘fatty’ omdat hij geen afgetraind lichaam had en ‘six pack’ had - wel een beginnend buikje. In de voorbereiding meldde hij zich daar een aantal keer aan met een hoger vetgehalte dan nu - het weerhield hem niet te presteren. Een Ronaldo, met een vetpercentage van acht procent, zal hij nooit worden.

Zijn ‘dikke billen’, waarnaar menig ex-trainer al verwees, laten hem trouwens toe handig te dribbelen. Korte maar stevige draaicirkel, een van zijn allergrootste kwaliteiten. Hazards vetgehalte flirt bij de start van een voorbereiding doorgaans met de bovengrens van die van een absolute topsporter - rond de 14. Hij traint zijn bovenlijf amper, omdat hij dat niet nodig vindt.

Grappig ook was de voorpagina eerder deze week van de Madrileense huiskrant AS. Zij pakten op de dag van de afreis naar Montreal, waar coach Zinédine Zidane er de komende drie weken duchtig de pees zal opleggen, uit met een voorpagina met foto’s van spelers die hun medische testen aflegden. Probleem: van Hazard was er zo geen foto. Oplossing: dan fotoshoppen we toch gewoon het hoofd van Eden op het lichaam van Benzema? Inclusief de tattoos van onze landgenoot.

Het is ook niet dat Hazard zich enige zorgen hoeft te maken. Hij heeft nog zeven weken om zijn ideale competitiegewicht en beste vorm te vinden. De eerste match van de voor Real commercieel interessante Noord-Amerikaanse tour volgt pas op 21 juli. Dan is Bayern München de tegenstander in het NRG Stadium in Houston. In het kader van de International Champions Cup, een voorbereidingstoernooi met 13 internationale topteams dat trouwens live op Eleven Sports te zien is. Zijn La Liga-debuut maakt Eden normaal op het veld van Celta Vigo, in het weekend van 17 en 18 augustus.

Bekijk hier trainingsbeelden van Real Madrid in Montreal: