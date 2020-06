Oude kritiek Guardiola op racistisch zwaar aangepakte Roberto Carlos, achtervolgt Citycoach net nu ODBS

19 juni 2020

06u26 0 La Liga De pure haat voor de vijand uit de hoofdstad die uitmondde in racisme. Roberto Carlos ondervond het als speler van Real Madrid in zijn eerste Clásico aan levende lijve. En werd toen de mond gesnoerd door... Pep Guardiola. Andere tijden natuurlijk, maar dat net die man zich nu opvallend schaart achter de beweging rond anti-racisme, komt bij velen als erg hypocriet over. Of toont Pep berouw?

Pep Guardiola, hace solo unos años, defendía a los aficionandos que llamaban "puto chimpancé" a Roberto Carlos.



En España blanqueaba el racismo y ahora se cree Martin Luther King.pic.twitter.com/obuv1d3ayS Dioni Ciria(@ DioniCiria) link

“We zouden ons moeten excuseren voor de manier waarop we zwarten de laatste 400 jaar behandeld hebben. Ik schaam mij voor wat we die schitterende zwarte mensen over heel de wereld hebben aangedaan.” Pep Guardiola excuseerde zich opvallend, haast persoonlijk, na afloop van Man City - Arsenal (zie video hieronder). Woorden waarmee hij nu op pijnlijke wijze geconfronteerd wordt, ook al is het lang niet de eerste keer dat Guardiola stevige standpunten tegen racisme inneemt en lijkt 1996 in alles behalve nog op 2020.



Maar op het internet gaat immers een moment uit het seizoen 1996/97 viraal, uit het eerste jaar van Roberto Carlos bij Real Madrid. In zijn eerste Clásico in Camp Nou kreeg de Braziliaan de ergste verwijten naar het hoofd geslingerd. “Elke keer ik of Seedorf de bal raakte, maakte het publiek apengeluiden. Andere steden in Spanje hebben dit probleem niet. Alleen Barcelona lijkt problemen met racisme te hebben”, aldus de Braziliaanse flankverdediger toen. Een statement dat nog eens opgerakeld werd in een recente docu van Movistar +, net als de reactie van toenmalig FC Barcelona-speler Guardiola daarop.

Spandoeken in Camp Nou

“Die man praat veel. Te veel. Het hele jaar door heeft hij het er al over - terwijl hij nog maar pas in Spanje is. Hij kent zijn hobby niet, hij kent de gevoeligheden niet”, zei Guardiola. Ook als club deed Barça weinig om het racisme in te dijken. Expliciet racistische spandoeken mochten tijdens de volgende Clásico blijven hangen. De docu belicht nog meer incidenten in Carlos’ eerste seizoen in Spanje. Zo werd het Spaanse woord voor aap op zijn auto gekrast door diezelfde Barça-fans.

Ook later in zijn carrière werd Roberto Carlos nog zwaar geconfronteerd met racisme. Als speler van Anzhi kreeg hij in 2012 in Rusland nog een banaan naar zich toegeworpen door supporters van Zenit Sint-Petersburg.

Nog dit: In de Engelse media werd de video niet opgepikt. Daar kennen ze Guardiola als de man die de campagnes rond antiracisme steeds sterk steunt. Maar in Spanje, en meer bepaald in de Madrileens gezinde media zoals AS en Marca, is de video wel een thema.