Orkestmeester Messi dirigeert Barcelona met twee geniale vrije trappen naar klinkende zege in derby tegen Espanyol MDB

08 december 2018

22u38 1 Espanyol ESP ESP 0 einde 4 BAR BAR Barcelona Primera Division Ze stonden er bij Espanyol bij en keken ernaar. Lionel Messi vond het vanavond in de Catalaanse derby nog eens tijd om zijn beste pak aan te trekken. Met het dirigeerstokje in de hand leverde de Argentijn tegen Espanyol twee heerlijke vrije trappen en een assist af. Voor het dertiende seizoen op rij scoort Messi tien of meer doelpunten in La Liga. Een unicum.

GOAL | Wat een HEERLIJKE goal van Lionel Messi! 🇦🇷



🇪🇸 #EspanyolBarça 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/gMl1EnOVDi Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Wat zagen ze bij Espanyol sterretjes vanavond. Ene Lionel Messi was vanavond namelijk in zijn nopjes en was de dirigent van de demonstratie die Barcelona in de eerste helft op de grasmat legde. Iets na het kwartier maakte de ‘Vlo’ zich op om een vrije trap aan de rand van de zestien te nemen. Vlotjes richting de bovenhoek in het zijnet, het is al een tijdje zijn handelsmerk. Na vijftien wedstrijden zit Messi al aan tien doelpunten (nummer elf zou wat later volgen) in La Liga. Voor het dertiende seizoen op rij laat de Argentijn tien keer of meer de netten trillen in de Spaanse eerste klasse. Niemand deed het hem voor.

Even later kroop hij in de huid van aangever. Met een fijne pass speelde Messi Ousmane Dembélé vrij. Ook al komt die wel eens te laat naast het veld, tussen de krijtlijnen zijn het toch vooral zijn tegenstrevers die niet op tijd komen. Zoals Diego Lopez. Al had de doelman absoluut geen verhaal op de krul – nochtans met zijn mindere rechter – van Dembélé. Heerlijke treffer nummer twee van de blaugrana.

GOAL | Mooi doelpunt van Dembélé ! 🇫🇷



🇪🇸 #EspanyolBarça 0⃣-2️⃣ pic.twitter.com/HMWy8T2CEo Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Ook de derde mocht er wezen. Het leek wel afgesproken dat de doelpuntenmaker later een treffer zou aangeven. Dembélé volgde namelijk het voorbeeld van Messi. De Fransman stuurde Luis Suarez het straatje in, maar die had nog wel veel werk voor de boeg. De Uruguayaan klaarde de klus echter. Vanuit een scherpe hoek wist hij toch nog het leer in doel te prikken. 3-0, bij Espanyol wisten ze aan de rust nauwelijks waar ze het hadden. Tussendoor troffen Luis Suarez en Lionel Messi ook nog eens de paal.

Na de pauze nam Barcelona wat gas terug. Wedstrijd gespeeld, weet u wel. Niet voor Lionel Messi. Hij maakte zich nog maar eens op voor een nieuwe vrije trap. Op haast dezelfde afstand van het doel als bij de 0-1, al lag de bal nu minder centraal. Het deerde ‘La Pulga’ niet. Net zoals in de eerste helft krulde hij de 0-4 met zijn begenadigde linker tegen de touwen. Zijn negende treffer op een directe vrije trap in 2018. De eerredder van Ex-Bruggeling Oscar Duarte werd door de videoref nog afgekeurd voor buitenspel. Niet de VAR, maar wel Lionel Messi ging vanavond aan de haal met de oscar voor zijn glorieuze hoofdrol.

Barcelona staat door de zege alleen op kop in de Primera Division. Het telt nu drie punten meer dan Sevilla en Atlético Madrid.

GOAL | Barcelona leidt na 45 minuten al met 0-3! ✌️



🇪🇸 #EspanyolBarça 0⃣-3⃣ pic.twitter.com/TkKL36Ng92 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Hij doet het weer : Leo Messi! 🎯🇦🇷



🇪🇸 #EspanyolBarça 0⃣-4⃣ pic.twitter.com/bSwsJFaztH Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link