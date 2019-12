Opvallend: fans in Camp Nou gooien gele ballen op het veld, Clásico even stilgelegd ABD

18 december 2019

22u24 2

Een opvallend beeld was het in Camp Nou. In minuut 56 werden er plots tientallen gele ballen op het veld gegooid. “Sit & Talk”, viel er te lezen. Een actie van de Catalaanse groep ‘Democratic Tsunami’, die zo de opsluiting Catalaanse separatisten onder de aandacht willen brengen - Catalonië vecht al langer voor onafhankelijkheid. De Clásico moest even worden stilgelegd om alle ballen van het veld te halen. In onderstaande samenvatting is de actie te zien. Ook rond het stadion waren er trouwens heel wat demonstranten.