Opluchting in Spanje: Spaanse premier zet licht op groen voor herstart La Liga vanaf 8 juni MXG

23 mei 2020

14u41 0 La Liga Opluchting in Spanje. Premier Pedro Sanchez heeft het licht op groen gezet om opnieuw te voetballen in La Liga. De competitie kan zo op 12 juni, zoals oorspronkelijk gepland was, hervat worden. In Spanje staan nog elf speeldagen op de kalender. Het besluit geldt voor de eerste en de tweede klasse.



De voetbalcompetitie had nog toestemming nodig van de overheid om effectief op 12 juni te mogen starten. Die ‘go’ kwam er vandaag van de Spaanse premier Pedro Sanchez. Vanaf maandag 8 juni mag er van de premier weer gevoetbald worden. Uiteraard zonder publiek in de stadions. “Spanje heeft gedaan wat het moest doen en nu kan de hemel weer opklaren voor iedereen”, klinkt het bij Sanchez. “De tijd is gekomen om de dagelijkse activiteiten te hervatten. Vanaf 8 juni zal La Liga terug zijn.”

Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse Liga, liet de voorbije weken meermaals blijken dat hij hoopt dat de wedstrijden weer kunnen hervatten op vrijdag 12 juni, met de derby tussen Sevilla en Betis. De finale beslissing hierover ligt in handen van de Spaanse (gezondheids)autoriteiten, zo klonk het steeds. Die zetten nu dus het licht op groen, vanaf 8 juni.

De voetbalclubs uit de Spaanse Liga mogen vanaf vorige maandag de groepstrainingen hervatten. Wel nog in afgeslankte vorm met maximaal tien spelers bij elkaar. Ook Eden Hazard trainde opnieuw voluit, na z’n zware enkelblessure.

FC Barcelona voert na 27 speeldagen het klassement aan met twee punten voorsprong op Real Madrid. Door de coronacrisis liggen de wedstrijden sinds midden maart stil. Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus in Europa. Na de Bundesliga en de Portugese competitie (die start op 3 juni) zal de Spaanse competitie de derde ‘grote’ competitie zijn die opnieuw van start gaat in Europa.

De huidige stand in La Liga na 27 van de 38 speeldagen:

1. Barcelona - 58

2. Real Madrid - 56

3. Sevilla - 47

4. Real Sociedad - 46

5. Getafe - 46

6. Atlético Madrid - 45

7. Valencia - 42

8. Villarreal - 38

9. Granada - 38

10. Athletic Club de Bilbao - 37

11. Osasuna - 34

12. Real Betis - 33

13. Levante - 33

14. Deportivo Alaves - 32

15. Real Valladolid - 29

16. Eibar - 27

17. Celta Vigo - 26

18. Mallorca - 25

19. Leganes - 23

20. Espanyol - 20

