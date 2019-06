Opgepast, Eden: voor deze spelers ging hun Real-voorstelling niet meteen van leien dakje TLB

13 juni 2019

11u14 0 Real Madrid Het Estadio Santiago Bernabéu wordt vanaf vandaag de speeltuin van Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels wordt Hetwordt vanaf vandaag de speeltuin van Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels wordt later op de dag voorgesteld als speler van Real Madrid in de mythische voetbaltempel. Onder meer op het programma: Hazard die een balletje hooghoudt. Voor de balkunstenaar wordt dat geen probleem, maar voor enkele andere Real-transfers liep dat jongleren in het verleden toch wat minder vlot.

Theo Hernández

Real Madrid trok in 2017 de geldbuidel open om Theo Hernández los te weken bij stadsgenoot Atlético. De verdediger moest Marcelo het vuur aan de schenen leggen in de strijd om de linksachter, maar daar slaagde hij niet in. En eigenlijk liet zijn voorstelling al niet het allerbeste verhopen. Toen Theo - voor veel minder volk dan Hazard dat straks zal doen - even een balletje in de lucht moest houden, liep dat niet al te vlot. Als een volleerd acteur deed de Fransman alsof er niets aan de hand was, maar op de sociaalnetwerksites werd toch flink gespot met zijn gestuntel.

Real leende Theo het afgelopen seizoen uit aan Real Sociedad, waar hij wel flink wat minuten speelde. Eind deze maand loopt die huurovereenkomst echter af en het is nog maar de vraag of de broer van wereldkampioen en Bayern-aanwinst Lucas nog een toekomst heeft in de Spaanse hoofdstad. Marcelo is er immers nog en gisteren maakte Real ook de miljoenentransfer van de Franse linksachter Ferland Mendy bekend.

Het matige jongleerwerk van Hernández:

Danilo

Real Madrid betaalde in de zomer van 2015 ruim 31 miljoen euro aan FC Porto voor de Braziliaanse verdediger Danilo. Ook voor de rechtsachter werd de rode loper uiteraard uitgerold in Bernabéu, maar ook zijn techniek liet het op het cruciale moment even afweten. Danilo liet de bal onhandig van zijn voet springen, slaagde er niet in zijn foutje te corrigeren en lachte dan maar eens groen.

Danilo bleef uiteindelijk twee jaar bij Real, waar hij allerminst in de bovenste schuif lag bij de fans. Manchester City haalde hem in juli 2017 naar het Etihad Stadium voor om en bij de 30 miljoen euro, maar ook in Engeland is Danilo zeker geen onbetwiste titularis. Afgelopen seizoen kwam hij in totaal in elf duels in actie in de Premier League. In de League Cup sprokkelde hij 315 speelminuten, in de FA Cup waren dat er 239 en in de Champions League stond de Braziliaan 119 minuten tussen de lijnen.

Ook voor Danilo was zijn jongleersessie in Bernabéu niet meteen het hoogtepunt van zijn carrière:

Ook het omgekeerde kan, natuurlijk. De Dominicaanse spits Mariano Díaz - die mogelijk zijn rugnummer ‘7' zal moeten afstaan aan Hazard - had schijnbaar geen last van stress bij zijn presentatie en maakte toch wel indruk. HIER kunt u ook een terugblik lezen op andere opvallende presentaties van Real-spelers.

