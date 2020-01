Op zoek naar de ‘nieuwe Neymar’: Real betaalde al 125 miljoen voor drie Braziliaanse tienersensaties ODBS

21 januari 2020

15u06

Bron: Marca 0 La Liga In zijn zoektocht naar de nieuwe Braziliaanse steraanvaller, legt Real Madrid de euro’s gretig neer. Na Vinicius (45 miljoen euro) in de zomer van 2018 en Rodrygo (50 miljoen) een jaar later, nu Reinier voor 30 miljoen euro. Dat is 125 miljoen euro, voor drie tieners. ‘De nieuwe Kaka’ is voorlopig ook de tweede duurste transfer deze wintermercato - zie tabel hieronder.

Eigenlijk is Reinier zelfs een koopje: zijn vorige opstapclausule bedroeg maar liefst 70 miljoen euro. En dat voor iemand die er pas twee dagen geleden 18 is geworden. Het voorbije jaar is zijn ster als een komeet de Braziliaanse lucht ingeschoten bij Flamengo. Met dank aan de Portugese coach Jorge Jesus, die hem geleidelijk aan in het eerste elftal bracht. In zijn eerste seizoen bij de grote jongens, klokte hij af op zes goals en twee assists in 14 matchen. Voor Jesus, die met Flamengo de landstitel pakte en de Copa Libertadores won, is Reinier de ideale ‘tweede’ spits. Eerder een nummer 10 dan 9, dus. “Fysiek heeft hij daar nu al de kwaliteiten voor, maar speel hem niet uit op de flank in bijvoorbeeld een 4-3-3. Dan ‘vermoord’ je de jongen”, aldus Jesus bij ‘Marca’. Real is alvast van plan voorzichtig om te springen met de tiener en hem tot het einde van dit seizoen in het tweede elftal onder te brengen.

Jesus is ervan overtuigd dat Reinier het kan maken bij ‘de Koninklijke’. “Naast zijn fysiek vallen ook zijn techniek en emotionele intelligentie op. Maar creëer geen al te hoge verwachtingen. Ga hem niet vergelijken met bijvoorbeeld Joao Felix. Dat is een rasechte doelpuntenmaker die je diep in de punt moet uitspelen, Reinier moet iemand naast zich hebben.” Gevraagd met wie je Reinier het best vergelijkt, zorgt Jesus dan weer wel voor een hoog verwachtingspatroon. “Zijn speelstijl als nummer tien, zijn rechtervoet, zijn lengte (hij is er 1m84, nvdr): dan kom je al snel uit bij Kaka. Het ziet eruit alsof alles ‘traag’ gaat, maar je pakt zo moeilijk de bal van hem af omdat hij zo beweeglijk is.”

Kaka, daar kan Reinier zich iets bij voorstellen. “Als kleine jongen zag ik hem spelen voor AC Milan, Real Madrid en de nationale ploeg en hij was een bron van inspiratie. Mijn passing en afwerking lijken op die van hem, maar wat we vooral gemeen hebben is die plotse versnelling.” Voldoende zelfvertrouwen lijkt Reinier dus ook te hebben, waarna hij nog wat goeie punten scoort. Zijn grootste idool, luistert immers naar de naam van zijn nieuwe trainer: Zinedine Zidane. “Ik heb hem nooit echt zien spelen, maar mijn vader voetbalde in de zaal en liet me geregeld video’s van hem zien. Dan probeerde ik zijn dribbels te imiteren. Als ik ook maar één procent de speler wordt die Zidane was, komt het wel goed met me.”

