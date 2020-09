Oorlog tussen Barça en Messi duurt voort: vader Jorge betwist opstapclausule van 700 miljoen euro, La Liga houdt voet bij stuk NVE

04 september 2020

15u32 4 Primera Division Een nieuw hoofdstuk in de saga rond Lionel Messi. Jorge Messi, vader en zaakwaarnemer van Leo, betwist dat er een opstapclausule van 700 miljoen euro in het contract van zijn zoon vervat zit. Het is de eerste keer dat iemand uit het kamp van de Argentijn officieel communiceert. Ondertussen houdt La Liga vol dat de opstapclausule wel geldt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We weten niet welk contract ze hebben geanalyseerd, en op welke basis ze concluderen dat in het contract een beëindigingsclausule vervat zou zitten voor het geval dat de speler zou besluiten om de eenzijdige beëindiging van hetzelfde contract aan te dringen”, klinkt het in een statement van Jorge Messi.

Volgens Jorge zit in het contract letterlijk vervat dat het bedrag niet van toepassing is bij eenzijdige opzegging van het contract vanaf het einde van het seizoen 2019/20. “Het is dus duidelijk dat de compensatie van 700 miljoen euro bij een eventuele opstap niet geldt.”

La Liga houdt voet bij stuk

La Liga, de organisator van de Spaanse voetbalcompetitie, had in een statement eerder al laten weten dat de Argentijn niet zomaar onder zijn contract uit kon. Het benadrukte vorige week dat de afkoopclausule (van 700 miljoen euro) in Messi’s contract nog steeds geldt en hij dus niet gratis zou kunnen vertrekken. La Liga zegt Messi niet vrij te zullen stellen van zijn contract bij Barça tenzij een club het genoemde bedrag ophoest.

Snel na het statement van Jorge Messi liet ook de Spaanse organisatie weer van zich horen. “Wij bevestigen dat hun interpretatie van het contract gedecontextualiseerd en incorrect is. Wij blijven bij ons standpunt van 30 augustus.”

Lees ook:

Bocht van 180 graden? “Vader adviseert Lionel Messi om nog jaar langer bij Barcelona te blijven”

Vader Messi trekt naar Barcelona voor gesprek met voorzitter Bartomeu, maar er komt geen oplossing uit de bus

Barcelona-voorzitter nóg meer in de problemen? “Bartomeu beschuldigd van corruptie”