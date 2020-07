Ook Spaanse pers genoot van Carrasco, die Piqué pijnlijk moment bezorgde: “Bij elke rush van Yannick beefde Barcelona” GVS

01 juli 2020

07u32 2 La Liga Uiteraard is Uiteraard is de sterke prestatie van Yannick Carrasco (26) tegen Barcelona (2-2) ook de Spaanse pers niet ontgaan. Overal staat hij met stip op één als man van de match. “Elke rush deed Barcelona beven.” En ook Atlético-coach Diego Simeone was achteraf lovend. “Hij wordt scherper, verticaler en zelfs beslissender.”

“Onder leiding van Yannick Carrasco deed Atlético Madrid een goede zaak in de strijd om de derde plek”, schrijft Marca. “De Belg lokte twee penalty’s uit. Hij was scherp, gevaarlijk. Elke rush deed Barcelona beven. Hij was zonder twijfel de beste van Atlético. Zijn prestatie deed terugdenken aan zijn beste periodes bij Atletico van vroeger.”

AS belichtte de knappe actie die de eerste penalty inluidde. Hij raasde voorbij Piqué en ging in de zestienmeter vervolgens over het been van Vidal. “Carrasco speelde een geweldige wedstrijd, dartelde over de linkervleugel en zorgde voor hét beeld. Piqué werd genadeloos achtergelaten, de verdediger ging er zelfs bij liggen. Carrasco was creatief, gevaarlijk en bezorgde Barça continu problemen. Hij was de beste.”



En ook El Mundo Deportivo, de huiskrant van FC Barcelona, zag de sterke prestatie van onze 26-jarige landgenoot. “Semedo vergat zijn verdedigende taken, en daar maakte Carrasco gretig gebruik van. Hij werd zo het grootste wapen van Madrid. Hij durfde te dribbelen, durfde verticaliteit in zijn spel te leggen. In de eerste minuten ging overigens een vrije trap ei zo na rechtstreeks binnen. Een dijk van een partij.”

Atlético-coach Diego Simeone was achteraf lovend. “Nog niet zo lang geleden had hij het lastig, maar hij werkt bijzonder hard. Daar zien we nu de resultaten van. Elke match wordt hij beter, scherper, verticaler en zelfs beslissender. Ik word er echt gelukkig van. In Bilbao speelde hij al een goede wedstrijd, maar vandaag (gisteren, red.) was het veruit zijn beste match sinds zijn terugkeer naar Atlético Madrid.”

Nog steeds onder contract in China

Dat Simeone koos voor Carrasco in dergelijk topduel getuigt van veel vertrouwen. De Rode Duivel ligt nog tot 31 december 2022 onder contract bij het Chinese Dalian Yifang. In januari van dit jaar keerde hij op huurbasis terug naar de Madrileense club, Carrasco hoopt na gisteren dat Atlético overweegt om de leenovereenkomst te verlengen. Carrasco vertrok in 2018 met slaande deuren bij Atlético richting China. Hij hoopt in de Spaanse hoofdstad z’n carrière te herlanceren.

Zelf was hij alvast tevreden over het punt. “Ik ben heel blij, al willen we altijd winnen. Maar Barcelona is een van de beste ploegen ter wereld. Een punt buitenshuis is goed. Onze mentaliteit was het belangrijkste. Als we spelen als mannen, is de trainer blij. Vandaag kunnen we trots zijn op onszelf.”

De statistieken van Carrasco

