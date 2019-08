Onze chef voetbal ziet hoe Zidane dankzij sublieme Courtois kan feesten 't Blijft Koninklijke roulette bij Real Madrid Stephan Keygnaert in Spanje

17 augustus 2019

19u00 2 RC Celta CEL CEL 1 einde 3 RMA RMA Real Madrid

25 jaar later.

Op de 17de augustus 1994 trok-ie het venster van de wereld open – in zijn debuut voor de Franse nationale ploeg scoorde hij toen tweemaal tegen Tsjechië.

Zijn naam was Zidane. Zinédine Zidane.

De rest, c’est pour l’histoire.

Dag op dag 25 jaar later stapte Zidane deze middag netjes in kostuum en das het veld van ‘Balaídos’ over. Te gast bij RC Celta de Vigo, in Galicië.

Zidane leefde tot voor kort zijn hele carrière als een held. Zo’n superman wiens schampschoten meteen genazen. Kritiek heeft hij nauwelijks gekend, of het moet zijn die zomer in 2006, na zijn ‘coup de boule’ in de WK-finale tegen Italië.

Maar deze zomer is alles anders. Alle krediet in Madrid in één ruk weggeveegd. Pers en socio’s zijn het miserabele voetbal van Real Madrid onder Zidane’s leiding spuugzat.

In Vigo stond hij met de rug tegen de muur.

En werd hij gered door een Belg. Niet Eden Hazard. Maar Thibaut Courtois voorkwam na de rust met twee parades – eentje was briljánt op een kopstoot vanop twee vijf – het mogelijke eerste puntenverlies voor Real Madrid in het nieuwe seizoen.

Tien jaar nadat Courtois zijn eerste stappen zette op het hoogste Belgische niveau is hij uitgegroeid tot wie weet de beste doelman ter wereld.

Nonchalant warmde hij deze middag op, beresterk keepte hij de daaropvolgende negentig minuten.

Celta had nochtans voortdurend de bal, de VAR keurde hun doelpunt af, en Modric werd kort na rust uitgesloten.

Maar de verjaardag van Zizou was Franco-Belge getint. Benzema maakte de 0-1. Nadien zorgde Kroos met een Messiaans doelpunt voor 0-2. Het werd uiteindelijk 1-3.

Zonder Courtois was dit verhaal evenwel niet geschreven. ‘t Is en blijft Koninklijke roulette dat zijn maats spelen.

Het is van april dit jaar geleden dat Real Madrid onder Zidane nog eens buitenshuis kon winnen. Het krediet van een trainer is doorgaans veel vroeger opgesoupeerd – Zizou mag niet eens klagen.

Kijk nu – Real Madrid staat zowaar nog eens voor FC Barcelona.

27 maanden later.

De hoogtepunten van de match:

GOLAZO | Benzema trapt Real Madrid op voorsprong! 🔥



0️⃣-1️⃣ #CeltaRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/LpzGGYp9Vn Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

ROOD | Luka Modric moet gaan douchen na ingrijpen van de VAR. 😲



0️⃣-1️⃣ #CeltaRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/Eb8hvJyrBh Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GO-LA-ZO | Jawadde, Toni Kroos! 🚀🔥



0️⃣-2️⃣ #CeltaRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/5T0pPU0Hr7 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

TIKI-TAKA | Prachtig samenspel van Real Madrid en Lucas Vázquez werkt af! 😍



0️⃣-3️⃣ #CeltaRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/DrBynIyXsx Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | De 18-jarige Losada redt de eer voor Celta Vigo! 👶



1️⃣-3️⃣ #CeltaRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/juomdQoXXr Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link