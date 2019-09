Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal ziet hoe pers Eden Hazard na stadsderby kopje kleiner maakt en dat dit niet onterecht is STEPHAN KEYGNAERT in Spanje

29 september 2019

19u35 0 La Liga Club Brugge treft in Bernabéu een Real Madrid dat uit (nood)zakelijkheid ‘Safety First’ predikt. En het treft een Eden Hazard in crisis. Sinds zaterdagavond is hij een kopje kleiner gemaakt door de Madrileense pers. Wat was ie slecht tegen Atlético. Welke Hazard krijgt Club te zien?

Zaterdagavond, het zal geen halfuur na de derby zijn geweest. Als tweede uit de kleedkamer. Ondergetekende: “Eden, cinq minutes?” Eden: “Non.” Zijn gezicht verraadde emoties, maar we kennen hem te weinig om te weten dewelke - was ie ambetant, geïrriteerd, boos, ontgoocheld?

Ondergetekende tegen de perschef van Real Madrid: “Eden was hier dan toch, vanavond.”

Perschef: (rolt met de ogen)

Even verderop stond Thibaut Courtois in keepersplunje de Spaanse pers, zijn vrienden, te woord. Hij kreeg een spervuur aan netelige vragen over... ‘Hasar’.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis