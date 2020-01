Onze chef voetbal ziet hoe Courtois elke week mirakels verricht in Madrid: “Op dit moment de beste keeper ter wereld” Stephan Keygnaert

27 januari 2020

MARCA, deze ochtend: ‘Portería a cero tras portería a cero.’

Clean sheet na clean sheet. Voor de achtste keer (!) in zijn laatste elf duels hield Thibaut Courtois afgelopen zondag in Valladolid de nul. Slechts zes tegengoals in zijn laatste zestien officiële duels. Geen enkele keeper uit de vijf grote competities hield dit seizoen meer zijn netten schoon dan Courtois.

De statistieken zijn vernietigend: hij is momenteel de beste ter wereld.

Courtois is last man standing bij Real Madrid. Hij is de hoofdoorzaak waarom de club na 100 dagen opnieuw de koppositie neemt in La Liga. Het zelfvertrouwen waarmee hij keept is verbluffend. Een tank passeert niet. Not in my kitchen.

Courtois overwon de weerstand van pers en misschien wel van een deel van de kleedkamer. Nadien overwon hij elke tegenstand. Van Galatasaray tot Sevilla. Onderweg had ie een keer geluk, toen de VAR zijn penaltyfout en rode kaart tegen PSG terugriep. Zo niet had je de muskieten wel weer gehoord.

Geluk is deel van een keepersleven.

Hij heeft heel veel aan zijn keeperstrainer in België, Erwin Lemmens.

Aan zijn bondscoach, die een onvoorwaardelijke fan is van de winnaarsmentaliteit van Courtois. Martínez loves him. Aan zijn familie, die nooit veraf is.

Nooit gedacht dat Real Madrid zestig dagen zonder Eden Hazard zou overleven. Maar kijk: ‘De Koninklijke’ won intussen een prijsje en overstak Barcelona. Thibaut Courtois, is de reden. Courtois is 27. Het beste moet nog komen.

Vanavond zond Real Madrid TV een groot interview uit met hem. Iedereen in Spanje wil hem horen spreken. Courtois is een spreekbuis geworden van Real. Zoals Sergio Ramos. Of Thibaut dit niveau kon aanhouden tot de zomer - tot ‘dat toernooi’ -, vroegen we de bondscoach onlangs. ‘Siiiiiii’. Of ie niet te vroeg piekte? ‘Noooo’.

De Champions League winnen. De Spaanse titel. Europees kampioen worden. Waarom niet? ‘Octopus’ is definitief weer number one.

2020: het lotto-jaar van Thibaut Courtois?