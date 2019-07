Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal ziet dat Hazard verpletterende verantwoordelijkheid draagt: “Als Eden maar geen Don Quichot wordt” Stephan Keygnaert in de VS

29 juli 2019

09u30 0 La Liga En de boer ploegde voort. Real Madrid bladdert verder af. Eden Hazard en Thibaut Courtois maakten in New York een schaamtelijke vernedering mee tegen rivaal Atlético. Wie kan deze crisis bezweren? Hazard?

Zo, dat hebben we ook eens meegemaakt. New York blijft elke keer weer verbazen. Real Madrid-Atlético Madrid 3-7, vrijdagavond. Vier doelpunten van Diego Costa. Een historische midzomernederlaag voor de Koninklijke, niet meer voorgevallen sinds het 1-9-verlies tegen Bayern München in de voorbereiding op het seizoen 1980-1981.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis