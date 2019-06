Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal zag 'Mister Cool' vanop de eerste rij show stelen op betoverende dag in Belgische voetbalgeschiedenis Stephan Keygnaert

14 juni 2019

10u24 0 Eden Hazard 't Zit erop. A day to remember. Eden Hazard is nu écht van De Koninklijke. 50.000 socio's gaven hem de zegen. En Eden knipoogde eens terug. Moge hij vooral gelukkig blijven in de zotternij die Real Madrid is.

#HalaMadrid.

Bienvenido Welcome Hazard.

De gouden letters op de ledboarding langs het terrein weerkaatsten in het felle zonlicht boven het Santiago Bernabéu-stadion.

Een donderdagavond in juni. 19.30u.

De aangekondigde grote volksverhuizing kwam er niet helemáál. 't Waren er geen 70.000 in de tribunes. 50.000, volgens de politie. Da's ook al tegen de waanzin aan, toch?

De socio's zijn een tikkeltje sceptisch na een van de meest miserabele campagnes uit de clubgeschiedenis. En dan wekt Eden Hazard weliswaar heel véél enthousiasme op - enkel Cristiano Ronaldo en Kaká lokten meer fans naar hun presentatie als Galáctico - maar er is net iets meer nodig dan een Rode Duivel, hoe geweldig die ook mag zijn, opdat het Madrileense universum onvoorwaardelijk overstag zou gaan. Een deel is hard to get. Maar ach, is dat niet het leukste?

Eden Hazard is groot, maar nog geen God in Madrid.

