Onze chef voetbal over terugkeer Hazard: “Kunnen alleen maar blij zijn met het niveau dat hij haalt”

19 juni 2020

La Liga Eden Hazard is verlost van zijn enkelblessure en speelde sinds de hervatting van La Liga beide matchen voor Real Madrid. Tweemaal was hij beslissend met een assist. Dat zag ook onze chef voetbal Stephan Keygnaert.

“We hebben Hazard al beter zien voetballen dan de voorbije twee wedstrijden, wat logisch is na zo’n lange afwezigheid. Maar wat opvalt, is dat hij die matchen beslist met zijn assists en bewegingen. Hij loopt zich vrij en vraagt de bal. Ik denk dat we op dit moment alleen maar blij kunnen zijn met het niveau dat hij haalt”, aldus Keygnaert.

“Of we dit niveau verwacht hadden? De echo’s uit Spanje waren veelbelovend. We hebben wat contact met de pers ginder en blijkbaar moet hij de laatste weken echt indruk gemaakt hebben. Waarschijnlijk is het voor de mensen binnen Madrid geen verrassing dat hij zo beslissend is.”

Dat Hazard geliefd is bij Real, is duidelijk te zien op het veld. “Je merkt dat hij zeer goed ligt in de kleedkamer. Dat zie je aan de manier waarop andere spelers met hem omgaan na een doelpunt. En Eden werd gisteravond ook bedolven onder lof door de online Madrileense pers (ze noemden hem briljant, red.). Wat gaat dat zijn als hij die ploeg op sleeptouw gaat nemen? We hebben waarschijnlijk het einde nog niet gezien wat ze allemaal over Eden gaan vertellen.”

