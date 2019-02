Onze chef voetbal na clásico: “Vanavond is nooit zó duidelijk geweest dat Real Madrid Hazard moet halen, koste wat het kost” Stephan Keygnaert in Madrid

28 februari 2019

00u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Primera Division Heeft u de partij gevolgd op televisie? Dan zult u gezien hebben dat Real Madrid minstens evengoed voetbalde als Barcelona. Twee keer zoveel kansen had. Maar Barça heeft spitsen die scoren. Eden Hazard moet De Koninklijke ­dringend komen redden.

Speelde hij nog voor Real Madrid, dan had het 3-0 gestaan bij de rust, en had over de uitkomst van deze wedstrijd nooit twijfel ­bestaan. Je gaat het pas missen als het weg is. Cristiano Ronaldo, de jarenlange doelpuntenmachine van De Koninklijke.

