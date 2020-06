Onwaarschijnlijk: geen publiek in match van Barcelona, toch loopt er een fan het veld op GVS

13 juni 2020



Ongelofelijk, maar waar. In het duel tussen Mallorca en FC Barcelona liep er plots... een fan op het veld. Bizar, aangezien zoals overal ook in La Liga wedstrijden zonder publiek worden gespeeld. De man, met een Argentijns truitje van Lionel Messi aan, kon op een of andere manier dus toch het stadion betreden en het veld bestormen. De stewards hadden niet veel moeite om de man bij de kraag te vatten. De spelers, met Frenkie de Jong op kop, konden er de humor wel van inzien.

Barcelona won overigens eenvoudig met 0-4.