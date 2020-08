Ongeziene spanning aan Camp Nou: Barcelona-fans dringen clubcomplex binnen om Bartomeu tot orde te roepen DMM

26 augustus 2020

21u17 0 La Liga FC Barcelona verkeert in een ongeziene crisis. Sterspeler Lionel Messi (33) wil de club verlaten en dat zorgt voor enorme fricties. Een groot deel van de fans heeft het gemunt op voorzitter Josep Bartomeu en drong deze avond het clubcomplex binnen.

Je zal maar 180 euro per jaar betalen om socio te zijn bij Barcelona. De Barça-fans hebben zich jaren kunnen verlekkeren op de kunsten van Lionel Messi, maar nu heeft de Argentijn laten weten de club te willen verlaten. Kop van Jut is Josep Bartomeu. Messi zou niet meer door één deur kunnen met zijn voorzitter. Voor veel socios is het dan ook de schuld van Bartomeu dat Messi wil vertrekken.

Met voorzittersverkiezingen in aantocht maakt Bartomeu dus geen al te goeie beurt. De fans wrijven hun president het slechte transferbeleid van de voorbije jaren aan. Met een nakend vertrek van Messi is de maat nu helemaal vol. Deze avond verzamelde zich een grote groep supporters rond het complex aan Camp Nou in Barcelona om te protesteren tegen het bestuur van hun club.

Op beelden is te zien hoe de fans vrij makkelijk de stadionomgeving kunnen binnendringen zonder tussenkomst van het beveilingspersoneel. Bedoeling was om Bartomeu tot de orde te roepen, maar intussen is de Catalaanse politie ter plaatse om de situatie onder controle te brengen. Voorlopig wijst niets op geweld.

OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL CAMP NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb #fcblive pic.twitter.com/dbilPntNcR David Ibáñez(@ DavidIbanez5) link

Lees ook:

Barcelona bevestigt vertrekwens Messi, maar toont zich strijdvaardig: “We willen een team bouwen rond de beste speler ter wereld”

“Messi naar Man City? Dat zou geweldig zijn voor De Bruyne”: De Bilde en Keygnaert over vertrekwens van Lionel Messi

Messi trekt 12 jaar na komisch misverstand mogelijk toch naar Man City, maar wat met De Bruyne?