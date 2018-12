Ongelooflijke actie van Dembélé gaat de wereld rond: Franse winger pakt uit met vijf soortgelijke bewegingen op enkele seconden tijd, Barça verslaat Villarreal Redactie

02 december 2018

20u20 0 Barcelona BAR BAR 2 einde 0 VIL VIL Villarreal CF Primera Division FC Barcelona heeft de druk bij Sevilla gelegd in de Primera Division. De Catalanen wonnen op eigen veld zuinig met 2-0 tegen Villarreal na een matige partij. Gerard Piqué zorgde in de eerste helft met een rake kopbal voor 1-0 en diep in de tweede helft lukte de ingevallen Carles Aleña de 2-0 op assist van Lionel Messi.

‘t Was niet allemaal even sprankelend wat Barça vanavond op de mat legde. En dat leek Ousmane Dembélé ook wel te beseffen. De nonchalante Franse winger pakte in de eerste helft uit met een ongelooflijke dribbel. In de buurt van de achterlijn kapte Dembélé zijn rechtstreekse tegenstander Alfonso Pedraza liefst vijf keer uit op acht seconden tijd. Nadien volgde wel een slechte voorzet, maar daar kon Camp Nou wel mee leven. Dembélé kreeg een open doekje van het thuispubliek na zijn opvallende actie.

RT BuVideos: Dembélé absolutely humiliating the defender. [DembouzStuff]pic.twitter.com/AjvAWQ6nLX FC Barcelona(@ FCBarcelonaHQ) link

De goals:

Piqué opent de score voor FC Barcelona ! ⚽



1️⃣-0️⃣ #BarçaVillarreal 🇪🇸 pic.twitter.com/i3ymdFEieL Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Eerste goal in #LaLiga voor Carles Aleña! 🥇



2️⃣-0️⃣ #BarçaVillarreal 🇪🇸 pic.twitter.com/EGgMbpRZVV Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link