Ondertussen ten huize Carrasco: Rode Duivel traint op explosiviteit... in zijn tuin ODBS

26 maart 2020

10u22

Bron: instagram yannickferreiracarrasco 0

Yannick Carrasco heeft nog maar weinig plezier beleefd aan zijn terugkeer naar Atlético Madrid. In de sensationele Champions League-zege van Atlético in Liverpool was de Rode Duivel zelfs geen invalbeurt gegund. Nog lang niet in de bovenste schuif bij Diego Simeone, nadat hij op de laatste dag van de wintermercato opnieuw in Madrid belandde. Carrasco heeft het na anderhalf seizoen in China vooral moeilijk zich opnieuw aan te passen aan het fysiek intensere Europese voetbal. Iets wat de linkerflank zelf ook wel lijkt te beseffen, getuige bovenstaande video waarop hij zich in tijden van zelfisolatie fit houdt. Op zijn Instagram Stories postte Carrasco enkele trainingsfilmpjes uit zijn tuin. “Explosiviteitstraining”, schrijft hij erbij.

In principe keert Carrasco (26) eind juni terug naar het Chinese Dalian, waar de competitie dan al zeker hervat moet zijn en waar hij nog een contract heeft tot 2022. In Spanje willen ze La Liga nog afwerken, al is het nog maar de vraag of dat ook lukt. Wil Atlético Carrasco definitief houden, moet het Dalian nog eens 30 miljoen euro. De kans dat het tweede verblijf van Carrasco in de Spaanse hoofdstad een lang leven is gegund, lijkt dus klein.