Ondertussen in Madrid: Hazard beult zich af in het krachthonk, geraakt hij fit voor competitiestart?

12 september 2020

Terug in de Spaanse hoofdstad werkt Eden Hazard nu toe richting de competitiestart. Daar horen natuurlijk ook uren in de fitness bij. In Spanje begint de competitie dit weekend opnieuw, maar Real Madrid speelt pas volgende week. Zien we Hazard dan al aan de aftrap?

Hazard werd door Roberto Martínez wel geselecteerd voor de nationale ploeg, maar hij kwam geen minuut in actie. “Ik wou geen onnodig risico nemen met Eden”, bekende de bondscoach. “Medisch gezien is hij in orde, maar hij heeft geen wedstrijdritme. Het zou geen goeie beslissing geweest zijn hem te laten starten. Daarnaast was het wel belangrijk om onze kapitein bij de groep te hebben.”

