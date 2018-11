Oeps! Nieuwe coach van Celta maakt pijnlijke verspreking bij voorstelling LPB

14 november 2018

10u58 0 Primera Division Miguel Cardoso is met een stevige uitschuiver begonnen aan zijn trainersjob bij zijn nieuwe club Celta de Vigo. De Portugese coach had het bij zijn voorstelling over 'Real Club Deportivo' in plaats van 'Real Club Celta'.

Cardoso herstelde zich nog wel, maar hij kon niet voorkomen dat het filmpje met zijn foute uitspraak online het mikpunt werd van spot. Deportivo is een grote rivaal van Celta de Vigo. Cardoso was er tijdens het seizoen 2012-2013 actief als interim-coach, mogelijk een aanleiding voor zijn pijnlijke verspreking. Bij Celta werd hij aangesteld als opvolger van Antonio Mohamed, die dit seizoen slechts drie zeges in dertien competitieduels met de club behaalde.

Miguel Cardoso nós sabemos que não foi por mal, mas digamos que trocar o nome do clube por o de um eterno rival não é propriamente a melhor forma de começar... 😂pic.twitter.com/jeeKKmnSTG Remate Digital(@ Remate_Digital) link