Nóg wat meer legende: Lionel Messi speelt tegen Dortmund zijn 700ste match voor FC Barcelona ODBS

27 november 2019

20u37 0 FC Barcelona Nog voor de aftrap staat Lionel Messi al in de bloemetjes. De Argentijn (32) speelt vanavond tegen Borussia Dortmund zijn 700ste match voor FC Barcelona.

Alleen Xavi doet beter in de geschiedenis van Barça met 767 duels. Maar Messi’s statistieken zijn ongetwijfeld nog een pak indrukwekkender. In de 699 matchen scoorde hij 612 (!) keer en was hij goed voor 237 assists. Ook straf: slechts 77 matchen gingen verloren. 46 keer drie goals of meer. En 34 trofeeën: 10 keer La Liga, 4 keer de Champions League, 6 Spaanse bekers, 3 keer het WK voor clubs, 3 Europese Supercups en 8 Spaanse Supercups. De winnaar in Camp Nou vanavond is meteen zeker van plaatsing voor de achtste finales van het kampioenenbal. Of verpest Thorgan Hazard het feestje van Messi?

The 🐐 will reach 7️⃣0️⃣0️⃣ appearances in Wednesday's #BarçaBVB @ChampionsLeague clash. #Messi700 pic.twitter.com/7tJrEZfaSO FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

📊 7⃣0⃣0⃣ Messi's 699 games at Barça. His 700th game will come against Borussia Dortmund in the Champions League #fcblive #Messi700 [lesportiu] pic.twitter.com/rAG2BAMMQP FC Barcelona Fl 🎗️(@ FCBarcelonaFl) link