Nog even geduld: eerste match Eden Hazard in Bernabéu, pas halfweg september ODBS/SK

01 juli 2019

15u43

Bron: AS 0 La Liga Het wordt nog even wachten om Eden Hazard een eerste keer als speler van Real Madrid in het mythische Santiago Bernabéu te bewonderen. Door renovatiewerken aan het stadion vraagt ‘de Koninklijke’ om zijn eerste drie matchen buitenshuis te spelen.

Als Hazard meteen wil schitteren voor zijn nieuwe club, zal dat niet in het Bernabéu zijn. Sinds vorige week, later dan voorzien, zijn er opknapwerken gestart aan het stadion waardoor Real zich omwille van veiligheidsredenen genoodzaakt ziet de jaarlijkse Trofeo Bernabeu af te gelasten. Sinds 1979 ontvangen ‘Los Blancos’ dan een Europese topclub ter ere van de gewezen voorzitter. Maar de werken zorgen er ook voor dat Real Madrid de Spaanse bond zal vragen om de eerste drie speeldagen buitenshuis te spelen, zo weet de Madrileense huiskrant AS. Donderdag wordt de nieuwe La Liga-kalender bekendgemaakt.

Omdat er na de eerste drie speeldagen een interlandbreak van twee weken volgt, betekent dit dat de eerste thuismatch van Real Madrid pas in het weekend van 14 en 15 september plaatsvindt. De socio’s zullen dus nog even geduld moeten uitoefenen om het new look-Real in het Bernabéu aan het werk te zien.