Nog een reden voor Messi's nakende vertrek? Barça gaf bijna miljard euro uit aan 'versterkingen', maar die vielen één voor één door de mand

27 augustus 2020

11u45 0 FC Barcelona Barcelona davert dezer dagen op z'n grondvesten met het nakende vertrek van Lionel Messi, die zijn buik helemaal vol heeft van al wat er verkeerd is gelopen in de recente clubgeschiedenis. Eén van die factoren is ongetwijfeld het transferbeleid: sinds de laatste Champions League-triomf in 2015 gaf Barça net geen miljard uit aan inkomende transfers en het overgrote deel daarvan aan spelers die nauwelijks een meerwaarde boden. Een overzicht van het transferbloedbad in Camp Nou.

De transferbalans oogt de laatste vijf seizoenen bloedrood. FC Barcelona gaf sinds de zomer van 2015 - na de laatste Champions League-zege - maar liefst 965,35 miljoen euro uit aan spelers. Daartegenover staat ‘amper’ 597,55 miljoen euro aan inkomend transfergeld. Een totaalverlies van 367,8 miljoen euro, is dat. Het zijn vooral de aanvallende ‘versterkingen’ - potentiële vervangers van Neymar - die de boeken bloedrood doen kleuren. En nu ziet het er naar uit dat het bestuur ook nog eens de grootste speler uit de clubgeschiedenis zal moeten vervangen...

GEBUISD

Philippe Coutinho (145 miljoen euro, in 2018 overgekomen van Liverpool)

Wellicht het pijnlijkste transferverhaal uit de recente geschiedenis van Barcelona. Voor een recordsom gehaald, maar nooit zijn stempel kunnen drukken - mede doordat hij nooit de vrije rol kreeg waarin hij bij Liverpool furore had gemaakt. Werd dit seizoen uitgeleend aan Bayern München, waarmee Coutinho zijn moederclub in de kwartfinale van de Champions League met 2-8 vernederde (én zelf twee keer scoorde). Het valt af te wachten of de Braziliaan na de komst van Ronald Koeman (en het vertrek van Messi?) het shirt van Barcelona nog zal aantrekken.

Statistieken: 52 matchen, 13 goals, 7 assists

Malcom (41 miljoen euro, in 2018 overgekomen van Bordeaux)

Kent u Malcom nog? Twee zomers geleden snoepte Barça de Braziliaanse winger weg voor de neus van AS Roma, waarmee hij al rond was. Uiteindelijk kwam Malcom maar zelden van de bank en was hij een echte floptransfer. Barcelona verkocht hem vorige zomer wel voor 40 miljoen euro aan Zenit, waardoor het geen al te groot verlies leed.

Statistieken: 15 matchen, 1 goal, 2 assists

Arda Turan (34 miljoen euro, in 2015 overgekomen van Atlético Madrid)

Nog een toptransfer gehaald bij Atlético die het nooit waarmaakte in Camp Nou. Was nooit onbetwist titularis en toen Ernesto Valverde trainer werd, was het definitief over en out voor Turan. De Turkse (gevallen) ster speelde twee jaar op uitleenbasis voor Basaksehir, in zijn thuisland. Daar werd hij overigens veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en 8 maanden voor schieten met een pistool in een ziekenhuis.

Statistieken: 36 matchen, 5 goals, 8 assists

Paco Alcácer (30 miljoen euro, in 2016 overgekomen van Valencia)

De zoveelste aanvallende versterking die het niet kon waarmaken. Kwam samen met André Gomes over van Valencia, maar was vooral een luxe-invaller voor het trio Messi-Suarez-Neymar. Dortmund verloste hem na twee jaar uit zijn lijden en kocht hem na een uitleenbeurt definitief over voor 21 miljoen euro.

Statistieken: 37 matchen, 10 goals, 7 assists

Verder ook nog: André Gomes (37 miljoen euro, Valencia), Martin Braithwaite (18 miljoen euro, Leganés), Lucas Digne (16,5 miljoen euro, PSG), Gerard Deulofeu (12 miljoen euro, Everton), Yerry Mina (11,8 miljoen euro, Palmeiras), Marlon (5 miljoen euro, Fluminense), Denis Suarez (3,25 miljoen euro, Villarreal).

TWIJFELACHTIG

Ousmane Dembélé (138 miljoen euro, in 2017 overgekomen van Dortmund)

Aan zijn uitzonderlijk talent twijfelt niemand, maar Barcelona heeft nog niet al te veel kunnen genieten van de kunstjes van Dembélé. Was in zijn periode bij de Blaugrana al maar liefst 522 dagen geblesseerd en speelt soms ook liever op zijn PlayStation. Zijn toekomst in Camp Nou oogt onzeker, maar dan zal Barça wellicht een zwaar verlies in de boeken moeten schrijven. Of kan hij het vertrek van Messi mee helpen opvangen?

Statistieken: 51 matchen, 12 goals, 12 assists

Antoine Griezmann (120 miljoen euro, in 2019 overgekomen van Atlético Madrid)

Dé transfer waar Barça vorige zomer mee uitpakte. Moest in Camp Nou eindelijk de leegte opvullen die Neymar twee jaar eerder had achtergelaten, maar slaagde daar op geen enkel moment in. In de schaduw van Messi oogt hij lijkbleek. Kent een moeilijke aanpassing omdat hij vooral op de linkerflank moet depanneren, wordt maar matig geapprecieerd door de fans en ook met Messi zelf zou het niet klikken. Afwachten of hij onder Ronald Koeman wel opnieuw de spits van weleer kan worden.

Statistieken: 35 matchen, 9 goals, 4 assists

Paulinho (40 miljoen euro, in 2018 overgekomen van GZ Evergrande)

De transfer van de Braziliaanse middenvelder deed twee jaar geleden heel wat wenkbrauwen fronsen. Uiteindelijk speelde Paulinho wel zijn matchen in Camp Nou en deed hij het best aardig, maar hij koos na amper één seizoen alweer voor het grote Chinese geld. Barça verkocht hem voor een gelijkaardige som.

Statistieken: 34 matchen, 9 goals, 3 assists

Arthur Melo (31 miljoen euro, in 2018 overgekomen van Grêmio)

Geruisloze, maar dure passage van de Braziliaan in Camp Nou. Werd ook met veel bombarie aangekondigd, maar kon nooit een onuitwisbare indruk maken. Vertrekt straks naar Juventus in een ruildeal met Miralem Pjanic.

Statistieken: 48 matchen, 3 goals, 3 assists

Samuel Umtiti (25 miljoen euro, in 2016 overgekomen van Lyon)

Een mislukking kan je de Fransman niet noemen, maar een voltreffer was zijn passage bij Barcelona allerminst. Werd te vaak geteisterd door blessures - Umtiti miste maar liefst 65 wedstrijden door kwaaltjes - en verloor vorig seizoen zijn basisplaats aan landgenoot Clément Lenglet. Heeft een verbintenis tot 2023, maar staat in de etalage.

Statistieken: 77 matchen, 2 goals, 1 assist

Arturo Vidal (18 miljoen euro, in 2018 overgekomen van Bayern München)

Een miscast - past totaal niet in de Catalaanse voetbalfilosofie. De Chileense bulldozer was in de meeste wedstrijden wel basisspeler en pikte regelmatig een doelpuntje mee, maar vertrekt straks in principe weer uit Camp Nou.

Statistieken: 66 matchen, 11 goals, 9 assists

Jasper Cillessen (13 miljoen euro, in 2016 overgekomen van Ajax)

Maakte na enkele sterke seizoenen bij Ajax zijn droomtransfer naar Barcelona, waar hij drie seizoenen een voorbeeldige tweede doelman was. Was alleen eerste keuze in de Copa del Rey. Koos vorige zomer toch voor speelminuten en trok voor 35 miljoen euro naar Valencia, één van de weinige transfers waar Barça winst op boekte.

Statistieken: 5 matchen, 1 clean sheet

Verder ook nog: Neto (26 miljoen euro, Valencia), Junior Firpo (18 miljoen euro, Betis) Aleix Vidal (17 miljoen euro, Sevilla), Emerson (12 miljoen euro, Atlético MG), Marc Cucurella (4 miljoen euro, Eibar).

GESLAAGD

Frenkie de Jong (75 miljoen euro, in 2019 overgekomen van Ajax)

Staat vooral bij de geslaagde transfers door zijn veelbelovend toekomstperspectief. Liet het voorbije seizoen wel al enkele mooie dingen zien, maar ging uiteindelijk mee ten onder met de rest van het team. Is één van de weinige spelers die Barça volgend jaar absoluut wil behouden en heeft nog een contract tot 2024.

Statistieken: 29 matchen, 2 goals, 2 assists

Clément Lenglet (35,90 miljoen euro, in 2018 overgekomen van Sevilla)

Een certitude en klein lichtpuntje in de wankele defensie van de Blaugrana, zijn toekomst staat ook niet ter discussie. Lenglet gaf eerder zelf al aan dat hij niet wil vertrekken bij Barcelona. Ligt nog drie jaar onder contract in Camp Nou.

Statistieken: 51 matchen, 3 goals, 1 assist

