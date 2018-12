Nog een maand erbij op zijn blessurepalmares: Thomas Vermaelen ligt weer in lappenmand ODBS

17 december 2018

15u32 3 Primera Division Thomas Vermaelen (33) is opnieuw naar af in Camp Nou. De Rode Duivel ligt met een nieuwe kuitblessure opnieuw minstens een maand in de lappenmand.

Plots ging hij, schijnbaar zonder aanleiding, weer naar de kant snel na de rust in Levante. Geen tactische wissel, maar Vermaelen liep tijdens de 0-5-zege een nieuwe blessure op. Een spierscheurtje in de rechterkuit, zo communiceert FC Barcelona vandaag officieel. Onze landgenoot zal een viertal weken out zijn. Eerder dit seizoen stond hij met een in de Nations League-match thuis tegen Zwitserland opgelopen liesblessure al zeven weken aan de kant. Op 5 december maakte hij zijn rentree bij de bekerwedstrijd tegen Cultural Leonesa.

WISSEL | Vermaelen moet na 51 minuten naar de kant. 😕#LevanteBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/AX7jgMm1SX Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Net nu Vermaelen de laatste weken, dankzij de blessure van Umtiti, met mondjesmaat zijn kans kreeg. Ook in Levante stond hij in de basis, tot hij na 52 minuten naar de kant ging en vervangen werd door Arthur. De Braziliaan pakte de plek in van Rakitic, die in de driemansdefensie met ook Piqué en Lenglet de Rode Duivel verving. Dit seizoen kwam Vermaelen drie keer aan de bak in La Liga, een keertje in de beker en twee keer in de Champions League, goed voor 392 minuten. De nieuwe blessure van Vermaelen noopt Barça waarschijnlijk tot activiteit in de wintermercato, want Umtiti revalideert nog steeds van een knieblessure in Qatar en de blaugrana zijn nog op alle fronten actief.

Vermaelen is zo goed als zeker aan zijn laatste maanden in Catalonië bezig. Weinig waarschijnlijk dat zijn straks aflopende contract verlengd wordt. “Toch heb ik geen spijt van mijn transfer”, zei Vermaelen, die in 2014 de overstap maakte van Arsenal naar Barcelona, onlangs. “Ik ben naar hier gegaan om met de beste spelers ter wereld te kunnen spelen. Dat is buitengewoon. Het is niet makkelijk om je tot basisspeler op te werken, maar ik ben hier gelukkig. Een speler als Lionel Messi is op training elke dag zo goed als in een wedstrijd. Dat maakt ook van mij een betere speler.”