Nieuwe zorgen om Hazard: Zidane laat niet geheel fitte Rode Duivel uit selectie

02 juli 2020

06u23 3 Primera Division De euforie was van korte duur. Zijn we te naïef geweest? Eden Hazard is door Zinédine Zidane uit de selectie gehouden voor de partij tegen Getafe (22u, live op Eleven Sports). Uit voorzorg. Maar het is duidelijk dat Hazard te maken heeft met een fysieke en mentale weerbots.

Eden Hazard trainde dinsdag en gisteren mee met de groep. Dat is goed nieuws.

Maar hij deed telkens niet mee aan de explosieve oefening waarbij wordt afgewerkt op doel - de ene na de andere speelt in op Zinédine Zidane, die legt de bal af op de rand van de zestienmeter, je spurt en je rondt in één tijd af.

📋 ¡Estos son los 24 jugadores convocados para enfrentarnos al @GetafeCF!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/6MFGo1rV2G Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

En dát is minder goed nieuws. Vooral omdat gisteren vanuit Madrid doorsijpelde dat Hazard zélf eerlijk aangaf zich niet honderd procent fit te voelen.

Eden Hazard, die in zijn carrière zelden of nooit geblesseerd was, nu ineens als ‘een zorgenkind’ bestempelen, is kort door de bocht, maar onbekommerd is men niet binnen Real Madrid. En onze Spaanse collega’s vragen: “Wanneer is Eden eens gezond?”

Hoe dan ook, Hazard is niet opgenomen in de selectie voor de wedstrijd van vanavond tegen Getafe, en ook de trip naar Bilbao van zondag is lang geen garantie.

Boevenbende

Medespelers en clubpersoneel merkten gisteren dat Hazard een deel van de training aan zich voorbij liet gaan. Andere stukken deed-ie dan wél weer mee.

Ook Zidane blies koud en warm op zijn persconferentie. Van “we moeten voorzichtig zijn met Eden” tot “hij zal snel weer top zijn”.

De club geeft geen medische bulletins meer vrij - de wet van de privacy, weet u wel - en plaatste Hazard ook niet bij de spelers die apart getraind hadden. Real Madrid laat uitschijnen dat niks ernstigs aan de hand is.

Our hunger to win is getting stronger, day by day. :fire: #HalaMadrid pic.twitter.com/5hg65d4fNt Thibaut Courtois(@ thibautcourtois) link

Getafe, de tegenstander van vanavond, is bovendien een ‘boevenbende’. Een ploeg die graag en veel overtredingen maakt om het ritme te breken, om te voetballen vanuit de spelhervattingen en de duels. Toen Ajax in februari het Europa League-duel tegen Getafe speelde, rolde de bal in die wedstrijd welgeteld amper 42 minuten en 36 seconden. In de geschiedenis van de Europa League (2009 tot nu) werd maar in één wedstrijd nóg minder gevoetbald (Austria Wien-Bilbao in 2009).

Het zal ook wel zijn dat Zidane de Rode Duivel wil beschermen tegen het potige Getafe waarvan je op voorhand weet dat zij Hazard zullen viseren. “Eden is zeer goed, dat weten wij en dat weten de tegenstanders. Ik hoop dat de overtredingen op Eden niet doelbewust zijn”, sprak Zidane gistermiddag.

En toch is er meer dat dát aan de hand. De aanslagen op zijn benen zorgen bij Hazard voor een fysieke én mentale impact. Het was te zien afgelopen zondag tegen Espanyol hoe hij zichzelf niet was - het kopje straalde geen amusement uit. Hazard voetbalde precies niet vrijuit. Hij wordt harder aangepakt in Spanje dan in Engeland, waar de vedetten veel meer in bescherming worden genomen.

Pas volgend seizoen?

Hazard weet van zichzelf dat hij momenteel niet top is/kan zijn. Hij, de club, wij hebben ons allemaal wat mispakt aan de eerste twee wedstrijden post-corona, toen Hazard fladderde als een vlinder en beslissend was. Dat is niet meer zo. De opeenvolging van veeleisende wedstrijden eist haar tol. Per slot van rekening is Hazard nog ‘maar’ vier maanden geleden geopereerd.

De komende dagen en weken - over tweeënhalve week is La Liga afgelopen - moeten uitwijzen of Hazard dit seizoen nog een rol van betekenis kan spelen, of dat we zullen moeten wachten tot de nieuwe campagne, die alweer zal beginnen midden september. Veel vakantie zullen de spelers in Spanje niet hebben.

U merkt het.

Zou ú geheel onbekommerd zijn, mocht u van Real Madrid zijn?

