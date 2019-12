Nieuwe scan brengt barstje aan het licht bij Hazard: Rode Duivel is minstens 4 tot 6 weken out en mist zo zeker Clásico Redactie

05 december 2019

12u40 4 La Liga Toch een barstje. Eden Hazard wist woendagavond op het teametentje met Real al hoe laat het was. De pijn ging niet weg. Nieuwe scans toonden aan dat hij een miniscule fractuur heeft opgelopen in het enkelbot. Clásico mag hij vergeten. Hij staat meer dan een maand aan de kant.

Vijf weken in augustus en september met een scheur in de quadriceps. Nu een maand erbij met een barstje in de enkel. De blessureteller loopt op. Real Madrid lijkt Eden Hazard niet goedgezind. Net nu hij stilaan op toerental raakte, staat hij weer weken aan de kant: in het beste geval vier in het slechtste geval zelfs acht. Met dank aan die wilde ingreep van Meunier in de Champions Leagueconfrontatie met PSG, acht dagen geleden. Barcelona mag hij vergeten.

Het feit dat Hazard de voorbije dagen nog altijd niet op zijn voeten kon steunen en dat de pijn bleef aanhouden, voorspelde weinig goeds. Woensdag onderging hij een nieuwe scan. Verder onderzoek vandaag bevestigde het barstje. Een diagnose die Real Madrid met de buitenwereld deelde.

Parte médico de Hazard. #RealMadrid Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

De komende dagen is hij verder aangewezen op een taxi. Autorijden lukt immers niet. Paparazzi spotten Eden Hazard woensdagavond op de passagiersstoel bij Courtois op weg naar een teamdiner in restaurant Filándon, in Madrid - taxi Thibaut. Rechtstaan voor de teamfoto deed hij niet. Liever stak hij weg dat hij nog altijd op krukken loopt na die wilde ingreep Meunier.

Hazard meldde zich de voorbije dagen op het oefencomplex aan voor behandeling en revalidatieoefeningen. Na de eerste diagnose werd geschat dat hij tien tot veertien dagen out zou zijn, maar aangezien er weinig vooruitgang was, kwamen er nieuwe onderzoeken.

Hazard neemt Meunier weinig kwalijk. De twee hadden per bericht contact.

“Ik ben echt verdrietig”, sprak Thomas Meunier na het voorval: