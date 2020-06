Nieuwe opdoffer voor Barcelona in titelstrijd: Atlético en sterke Carrasco dwingen gelijkspel af in Camp Nou ABD

30 juni 2020

23u56 6 Barcelona BAR BAR 2 einde 2 ATM ATM Atlético Madrid La Liga Beslissend moment in de Spaanse titelstrijd? FC Barcelona heeft opnieuw punten laten liggen. In eigen huis kwam het niet verder dan een felbevochten 2-2-gelijkspel tegen Atlético Madrid. Rode Duivel Yannick Carrasco speelde een sterke wedstrijd én lokte twee strafschoppen uit. Real Madrid kan donderdag, mits winst tegen Getafe, vier punten voorsprong nemen.

Een bewogen eerste helft was het in Camp Nou. De thuisploeg, die de afgelopen dagen in het middelpunt van de (negatieve) belangstelling stond na de mindere resultaten en interne strubbelingen, kwam al snel op voorsprong. Diego Costa duwde een corner van Messi in eigen doel. ‘Assist’ voor de Argentijn, pech voor Atlético. Snel daarna lokte uitblinker Yannick Carrasco slim een penalty uit. Costa eiste de elfmeter op, maar miste. De VAR had echter gezien dat Ter Stegen een fractie van een seconde te snel van zijn lijn kwam - controversiële beslissing van de videoref. De strafschop moest opnieuw genomen worden en Saúl faalde niét: 1-1, meteen ook de ruststand.



Mijlpaal voor Messi

Ook na de pauze een even intens duel tussen de nummers twee en drie in La Liga, want ook Barcelona kreeg een strafschop toegewezen. Lionel Messi - wie anders? - zette die feilloos om met... een sublieme panenka. Doelpunt nummer 700 (club en land) in zijn carrière. Mijlpaal.



Lang kon de ‘Blaugrana’ echter niet van de voorsprong genieten. Opnieuw was het Carrasco die de boel forceerde voor Atlético. De winger werd in de zestien aangetikt door Semedo en de derde strafschop van de match was een feit. Saúl twijfelde niet: 2-2. Barcelona kon geen vrede nemen met een gelijkspel en drong nog aan, maar zonder succes. De balans in de voorbije vier matchen oogt mager: een 6 op 12. Als Real Madrid donderdag wint van Getafe, pakt het vier punten voorsprong. Is de titel definitief weg voor Messi en co?

