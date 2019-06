Niet zo imposant als bij Eden: ook Rodrygo voorgesteld bij Real Madrid Redactie

18 juni 2019

17u05 0

Real Madrid blijft gaan. Deze middag is Rodrygo Goes in Bernabéu voorgesteld. Het 18-jarig aanvallend talent werd vorig jaar al voor een slordige 45 miljoen overgenomen van het Braziliaanse Santos, maar mocht in eigen land nog een jaartje rijpen. Net zoals bij de entree van Eden Hazard waagde Rodrygo zich aan een speech, werd hij verwelkomd door voorzitter Florentino Perez en mocht hij zijn balgevoel etaleren voor de aanwezige meute bestaand uit enkele honderden fans.