Niet-alledaags rugnummer van Courtois roept vragen op bij Real-fans, trainer Lopetegui maakt hen alvast niet veel wijzer TLB

19 augustus 2018

12u06

Bron: AS.com/RealMadrid.es 0 Primera Division Na de zeperd tegen stadsgenoot Atlético Madrid in de Europese Supercup (2-4) eerder deze week, start voor Real Madrid vanavond ook de Spaanse competitie. En voorlopig houdt één vraag de Real-fans bezig: wie zal tegen streekgenoot Getafe het doel van de 'Koninklijke' verdedigen?

Drievoudig Champions League-winnaar Navas maakte deze week geen te beste beurt in de Supercup. Maar of Thibaut Courtois vanavond al zijn opwachting zal maken tussen de palen, is lang niet zeker. Ook de fans van Real twijfelen. Op de sociaalnetwerksites - waar het de gewoonte is om de kleinste details uit te vergroten - gaat het rugnummer dat Courtois toebedeeld kreeg over de tongen. Op de website van Real staat het nummer 25 voor de naam van Courtois - niet-alledaags voor een keeper, zo oordelen ook de socio's. Volgens Real is het tot 1 september een voorlopig rugnummer, vooral omdat met Kiko Casilla of Luca Zidane mogelijk nog één van de doelmannen in de huidige kern andere oorden zal opzoeken.

Navas behield zijn rugnummer 1, maar dat zal Courtois niet te fel tegen de borst stuiten. De Limburger speelde bij Atlético en bij Chelsea immers steevast met 13 op zijn rug. Dat behoort bij Real toe aan Casilla, maar mogelijk komt Courtois zijn geliefkoosde nummer deze maand dus nog vrij.

Courtois con el 25 como si fuese un portero que acaba de subir al primer equipo, que asco de equipo, no hacen nada bien. Sandra(@ SandraStark_) link

Lopetegui zorgt voor nog wat extra verwarring

Coach Lopetegui weet alvast hoe hij zich meteen populair kan maken: uit een peiling blijkt dat 70 procent van de socio's liever Courtois in doel ziet staan. Maar op zijn persconferentie in aanloop naar de match heeft de voormalige Spaanse bondscoach allerminst in zijn kaarten laten kijken.

"Er is geen magische formule. We zullen het week per week bekijken", sprak Lopetegui over de Madrileense doelmannenkwestie. "We zullen bekijken welke doelman op welk moment de beste optie is voor het team. We hebben twee fantastische doelmannen, mannen met internationale ervaring. We gaan proberen om de situatie goed te managen, en beslissingen te nemen in funtie van de ploeg. Natuurlijk is er enorme concurrentie binnen het team, maar ik zie het als iets positiefs in dat opzicht."

#Courtois porte depuis hier le numéro 25 au #RealMadrid. En attendant le possible départ de Casilla, propriétaire du 13, numéro de Courtois à l'Atlético et à Chelsea. Keylor conserve le 1 et Luca Zidane porte le 30. Lunin devrait être prêté. Liste officielle le 1er sept. pic.twitter.com/Nmx8tlCOp9 Alexandre Ruiz(@ alexandreruiz) link

Courtois con el dorsal 25, me encanta,sois la polla Real Madrid, la polla. Alex.(@ AlexPM_11) link

Se va Casilla y Luca. Courtois queda con el 13 y Lunin quizá con el 25 que tiene ahora Courtois, o incluso el 27 que portó durante la pretemporada. Emmanuelle Villegas(@ Emmanuelle_DV) link

Parece que Courtois llevará el 25 de momento (los dorsales son provisionales hasta el 1 de septiembre).



Jugadores que NO tienen asignado dorsal



-Vinicius

-Lunin



El 7, 15, 16, 23 están libres por ahora pic.twitter.com/lrYbr1pTS3 Carlos Muñoz(@ CarlosMdelReal) link