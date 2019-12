Niemand die zo jong zo hard de voetbalhemel bestormt: Ansu Fati, goed voor 7 records op zijn zeventiende ODBS

11 december 2019

17u38 0 Champions League Een maand geleden luidde het nog dat FC Barcelona op zoek was naar zijn DNA. De ochtend na de uitzege bij Inter (1-2) ontwaken ze in Catalonië in een nieuwe realiteit. Lukaku en co, die de partij absoluut moesten winnen, beten hun tanden stuk op een B-elftal van Barcelona, dat Carles Aleñá (21), Carles Pérez (21) en Ansu Fati (17) zag uitblinken. Die eerste als organisator op het middenveld, terwijl Pérez bij zijn Europese debuut en Fati scoorden. “Grootgebracht door La Masia” - het opleidingscentrum van de club - wordt er nu op de borst geklopt. Vooral Ansu Fati gooit hoge ogen. Nu al goed voor zeven records.

1. Tweede jongste Barça-debutant in La Liga

Ansu Fati is de tweede jongste speler ooit die voor FC Barcelona debuteerde in de Spaanse competitie. Op 25 augustus maakte hij zijn opwachting als invaller in minuut 78 tegen Betis in een 5-2 zege. Ansu was toen amper 16 jaar en 298 dagen. Alleen ene Vicente Martínez was nog jonger toen hij voor de leeuwen gegooid werd na 16 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

2. Jongste doelpuntenmaker ooit voor FC Barcelona in La Liga

Een volgende speciaal moment voor Ansu liet niet lang op zich wachten: een week later, op 31 augustus, scoorde hij zijn eerste goal voor FC Barcelona in La Liga. In het El Sadar van Osasuna zette hij Barça op 1-1, op voorzet van Carles Pérez. De match zou op 2-2 eindigen.

3. De jongste basisspeler in Camp Nou

Twee weken later alweer een nieuwe mijlpaal. Met zijn basisplaats tegen Valencia, op 14 september, kroont de aanvaller zich tot jongste speler ooit in de elf van FC Barcelona (5-2). Ansu, geboren in Guinee-Bissau, is dan al het hof gemaakt door Spanje. Niet veel later geeft de FIFA hem vrij om voor de Spaanse nationale ploeg uit te komen. Een moment dat ongetwijfeld niet al te lang meer op zich zal laten wachten.

4. De jongste ooit die scoort én assist geeft voor Barça

In diezelfde match tegen Valencia blonk Ansu ook uit. In amper vijf minuten tijd was hij goed voor een goal én een assist. In samenwerking met Frenkie de Jong, die hem een assist gaf, waarna hij de laatste pass gaf voor de 2-0 van de Nederlandse middenvelder. Geen speler die dat in het blaugrana op jongere leeftijd voor elkaar kreeg.

5. De jongste doelpuntenmaker ooit in Camp Nou

We blijven bij FC Barcelona - Valencia. Zijn goal na amper twee minuten maakte van Ansu de jongste doelpuntenmaker ooit in het legendarische stadion, van zowel FC Barcelona als de bezoekende ploeg. 16 jaar en 318 dagen - een dag die Ansu nooit nog zal vergeten.

6. Barça’s jongste Champions League-debutant

Drie dagen later, nieuw record in Ansu’s nog prille leven. Tegen Borussia Dortmund mag hij zijn opwachting maken in de Champions League. In het Signal Iduna Park valt hij in voor ene Leo Messi in minuut 59.

7. Jongste doelpuntenmaker in geschiedenis CL

Gisteravond, ten slotte. 10 december 2019, Inter - Barça. Ansu mag in minuut 85 invallen in het San Siro, een minuut later scoort hij al de winner voor de ploeg van Valverde. Dat maakt van hem meteen de jongste scorer ooit op het kampioenenbal, met zijn 17 jaar en 40 dagen. Een goal waarop Messi bovendien jaloers zal geweest zijn. Hij verbreekt zo het vorige record van de Ghanese spits Peter Ofori-Quaye. Dat stond maar liefst 22 jaar lang op de tabellen. Pas vijf jaar na die goal zag Ansu het levenslicht. Ofori-Quaeye deed dat voor Olympiakos, maar zou nooit een grote carrière uitbouwen. Clubs als OFI Kreta, Hapoel Kiryat Shmona of AEL Limassol waren zijn deel. Een garantie op een gouden toekomst is het dus niet, al liggen de kaarten voor Ansu ongetwijfeld anders. En vertoeft hij, afgaande op onderstaande tabel, ook in mooi gezelschap.

Zijn mooiste goals op La Masia: