Net op tijd fit om tiende trofee te vieren na nog geen 50 matchen: Thomas Vermaelen, Barça’s ‘El Invisible’ ODBS

23 april 2019

19u27 3 La Liga Groen licht voor Thomas Vermaelen. De verdediger zit na een zoveelste blessure opnieuw in de kern van FC Barcelona, dat vanavond bij Alaves speelt. Net op tijd om zich opnieuw te laten lauweren in het shirt van de blaugrana. Voor Barça wenkt een ‘triple’ of zelfs ‘quadrupel’: zo zal de Rode Duivel (33) er straks een onwaarschijnlijke passage in Camp Nou opzitten hebben. Om de vijf matchen een trofee.

Acht matchen in La Liga, twee in de Champions League en eentje in de Copa del Rey: amper elf keer kwam de verdediger dit seizoen voor FC Barcelona uit, maar kijk: de Antwerpenaar is net op tijd verlost van een hamstringblessure en staat zo straks mogelijk weer te blinken met een nieuwe landstitel, een beker met Grote Oren en een Spaanse beker. In augustus won Barça, dat ook in 2009 en 2015 de treble pakte, ook al de Spaanse Supercup tegen Sevilla (match waarin Vermaelen weliswaar niet speelde), zodat zelfs een befaamde ‘quadrupel’ nog kan voor de Catalaanse trots.

Als de ploeg van Valverde vanavond wint bij revelatie Alaves en Atlético woensdag verliest in eigen huis van Valencia, is de achtste landstitel in elf seizoenen een feit voor Barcelona. Anders kan er zaterdag in Camp Nou tegen Levante gevierd worden. Een kan er op de sociale media een nieuw bekericoontje achter de naam van Vermaelen gezet. Die houdt er in Camp Nou een quasi uniek traject op na: voorlopig amper 33 matchen in La Liga, maar wel (straks) vier landstitels, 10 matchen in de Copa del Rey, maar wel (als Barça op 25 mei de finale wint van Valencia) drie Spaanse bekers en, last but not least, amper 6 matchen in de Champions League maar straks mogelijk een tweede beker met Grote Oren. De blaugrana spelen in de halve finale op 1 en 7 mei tegen Liverpool. In 2015 won Vermaelen ook de Europese Supercup en het WK voor clubs.

In vier jaar Catalonië, in het seizoen 2016/2017 werd hij uitgeleend aan AS Roma (waarvoor hij ook amper 9 keer uitkwam), zijn dat sowieso al negen prijzen, zo goed als zeker nummer tien met de landstitel dit seizoen. En mogelijk klokt de teller straks af op 12 stuks, als hij Barcelona verlaat met een CL en Spaanse beker.

Een meer dan mooie compensatie voor Vermaelen, die het in zijn vijf seizoenen Arsenal (waar hij wel een echte defensieve sterkhouder was) moest stellen met één FA Cup. Met Ajax won hij één titel, twee bekers en twee Nederlandse Supercups.