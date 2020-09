Nadat Koeman hem dumpte, krijgt Luis Suárez toch emotioneel afscheid langs de grote poort in Barcelona

ODBS/GVS

24 september 2020

14u44 8 La Liga Luis Suárez (33) heeft dan toch een afscheid in schoonheid gekregen bij FC Barcelona. Nadat de Uruguayaanse spits gisteren met tranen in de ogen vertrok na zijn laatste Barça-training, werd de transfer naar Atlético Madrid afgelopen nacht officieel gecommuniceerd. Eerder liet Ronald Koeman weten hem liever kwijt dan rijk te zijn, maar vandaag kreeg Suárez toch een afscheid met de gepaste égards. Een speciale persconferentie, een foto in Camp Nou met al z’n trofeeën en een mooie afscheidsvideo op de sociale media waar de hashtag #9raciasLuis trending is.

Suárez legt vandaag wel nog z’n medische testen af, maar Barça en Atlético maakten de transfer al wereldkundig. Rond middernacht bereikten beide partijen een akkoord. Op een persconferentie nam ‘El Pistolero’ officieel afscheid, waarna hij officieel zal voorgesteld worden bij ‘Los Rojiblancos’. Atlético betaalt zo’n zes miljoen euro, Suárez moet de vervanger worden van Álvaro Morata, die eerder deze week op huurbasis naar Juventus trok.

T H A N K Y O U, @LuisSuarez9



💙❤️ #9raciasLuis pic.twitter.com/QNM6dsSnNP FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Ook op het persmoment pinkte Suárez een traantje weg. Zijn vrouw Sofia Balbi, die hij als tiener leerde kennen, dochter Delfina en twee zoontjes Lautaro en Benjamin dicht in de buurt. “Behalve een speler gaat er ook een mens met gevoelens weg”, aldus Suárez, die in Catalonië al snel heel close werd met buurman Lionel Messi en zijn familie. “Toen ik bij FC Barcelona kwam, zei iedereen dat ik op moest passen voor Lionel omdat hij de allerbelangrijkste aanvaller van de club was. Maar we hebben samen altijd geprobeerd om zo goed mogelijk te voetballen als we konden. Ik kan hier vertrekken met een erg trots gevoel.”

“Spelen voor FC Barcelona was altijd mijn droom, maar ik had nooit gedacht zo’n mooie statistieken te halen. Ik ben fier op mijn plaats in de geschiedenis van de club. Bij Barcelona moet je steeds op de toppen van je tenen staan. Je weet nooit hoeveel jaar je dat zal lukken.” Voor Suárez, die door de hevig bekritiseerde voorzitter Josep Maria Bartomeu nog een afscheidsmatch beloofd werd, was Atlético een logische keuze. “Toen de club me liet weten niet meer op me te rekenen, heb ik veel telefoontjes gehad. Maar ik wilde enkel gaan naar een ploeg die de ‘grote twee’ (FC Barcelona en Real Madrid, red.) het vuur aan de schenen kan leggen. Daar twijfel ik in het geval van Atlético niet aan.” Barcelona en Atlético Madrid treffen elkaar in november op de tiende speeldag van La Liga.

Suárez verliet gisteren met tranen in de ogen Barça’s sportcomplex:

Enkele dagen na zijn aanstelling midden augustus had de Nederlandse coach Ronald Koeman laten weten aan Luis Suárez, Arturo Vidal (die vertrokken is naar Inter Milaan), Ivan Rakitic (vertrokken naar Sevilla) en Samuel Umtiti dat hij niet meer op hen rekende voor het seizoen 2020-2021. Een mededeling die hard aankwam voor Suárez. Vooral omdat hij aanvankelijk zelf niet wilde weten van een vertrek. De tranen toen hij gisteren voor het laatst het sportcenter van Sant Joan Despi verliet, spraken boekdelen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In Catalonië was hij goed voor dertien titels, waaronder een keer de Champions League (2015) en vier keer de Spaanse landstitel (2015, 2016, 2018, 2019). Hij is de derde beste doelpuntenmaker in de geschiedenis van Barcelona met 198 doelpunten, achter César Rodriguez (232) en Lionel Messi (634). Historisch gezien de beste nummer 9 ooit in het shirt van Barça, beseffen ze nu meer dan ooit in en rond Camp Nou.

1️⃣9️⃣8️⃣ goals in 2️⃣8️⃣3️⃣ games

💙❤️ Third leading goalscorer in Barça history

🔫 #9raciasLuis pic.twitter.com/gKFNispmSg FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Atlético Madrid begint zondag (16.00 uur) aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Granada. FC Barcelona speelt zondagavond (21.00 uur) thuis tegen Villarreal. Op 22 november is het Atlético-Barcelona.

Lees ook. Overlever, bijter, oplichter? Luis Suárez, die een transfer naar Atlético forceert, is een fenomeen die volgens z’n eigen regeltjes door het voetballeven stapt (+)