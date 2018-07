Na 'njet' van Neymar: Real Madrid blijft piste-Hazard onderzoeken Kristof Terreur

20 juli 2018

Real Madrid onderzoekt nog altijd de opties om Eden Hazard aan te trekken. Zeker na de 'njet' van Neymar, die bij PSG blijft. De komende dagen staan er meetings gepland, ook met de entourage van Hazard, maar Chelsea is voorlopig nog altijd niet bereid om zijn sportieve en commerciële uithangbord zomaar naar Madrid te laten verkassen. En Real lijkt op dit moment niet happig om een wereldrecordsom - lees meer dan 225 miljoen euro - neer te tellen voor de Rode Duivel. Er zal stevig onderhandeld moeten worden. Hazard, die weet wat hij bij Real kan verdienen, hoopt zelf dat de droomtransfer er komt. Hij wil graag naar Spanje.

Ondertussen lanceren websites, die allen gretig clicks proberen mee te grissen, op weinig gebaseerde geruchten. Zo kondigde Le 10 Sport een akkoord voor 190 miljoen aan tussen Real en Chelsea. Een bericht dat ze later in een ander artikel tegenspraken. In Spanje zelf blijft het betrekkelijk stil rond Hazard. Real heeft zijn bevriende media nog niet het sein gegeven dat een deal in de pijplijn zit.