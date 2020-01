Na lange schorsing, vechtpartij én schietincident in ziekenhuis staat Arda Turan (Barça) straks op straat YP

09 januari 2020

12u06

Bron: Daily Mail 2 La Liga Het gaat van kwaad naar erger met Arda Turan. De Turk, nog altijd maar 32, maakte in 2015 een droomtransfer naar FC Barcelona, maar nadien ging het steil bergaf. Na een lange schorsing en een vechtpartij met bijhorend schietincident in een ziekenhuis later staat de ooit zo veelbelovende middenvelder straks op straat.

We spoelen even terug naar Euro 2008. Een toen 21-jarige Arda Turan jaagt in de tweede groepswedstrijd, tegen co-gastland Zwitserland in extremis de 1-2 in doel en nadat hij in de volgende wedstrijd tegen Tsjechië de opener voor zijn rekening neemt in de 3-2-overwinning, plaatst Turkije zich voor de volgende ronde. Pas in de halve finale moeten de Turken de duimen leggen tegen Duitsland, maar één ding lijkt op dat moment zeker: Turkije heeft goud in handen met de balvaardige middenvelder.

’t Is ergens dan ook ergens verbazend dat hij pas drie jaar nadien een grote transfer versiert. Hij verkast voor 13 miljoen euro naar Atlético Madrid en vier seizoenen, een LaLiga-titel, een Spaanse beker en een verloren Champions League-finale later verhuist de middenvelder voor 34 miljoen euro naar FC Barcelona. Maar dat zou nooit een droomhuwelijk worden.

In zijn eerste twee seizoenen in Catalonië komt hij nog tot 55 wedstrijden (15 goals en 11 assists), maar nadien gaat het steil bergaf met de man die ooit als de kroonprins van het Turkse voetbal werd aanzien. Hij wordt in januari 2018 voor 2,5 seizoenen (!) uitgeleend aan Basaksehir en enkele maanden later laat hij zich al meteen van zijn kleinste kant zien. Net op het moment dat zijn team in een verbeten strijd om de titel verwikkeld is met zijn ex-ploeg Galatasaray, verkoopt hij in het 1-1-gelijkspel tegen Sivasspor een grensrechter een duw. 16 speeldagen schorsing (later teruggebracht tot 10) zijn zijn deel en mede daardoor zou Basaksehir uiteindelijk naast de Süper Lig-titel grijpen. Het zou pas klein bier blijken in vergelijking met wat nog zou volgen.

Tijdens een nachtje stappen in oktober van datzelfde jaar krijgt Turan het aan de stok met Berkay Sahin, een populaire Turkse zanger. “Jij bent heel knap. Mocht je niet getrouwd zijn, zou ik je nooit laten gaan”, zou hij Ozlem Ada Sahin, de vrouw van de artiest, hebben toegefluisterd. Niet proper, wetende dat Turan in maart nog in het huwelijksbootje was gestapt met zijn Aslihan Dogan én hij nog in oktober ook vader was geworden van een zoontje. Sahin zou zijn ongenoegen dan ook hebben geuit bij de voetballer en dat leverde hem prompt een gebroken neus op.

De zanger werd afgevoerd richting hospitaal, waar hij later ook het bezoek kreeg van zijn belager. Om zich te verontschuldigen? ’t Is te zeggen: Turan nam een vuurwapen met zich mee, waarna hij het naar verluidt aan Sahin presenteerde met de vraag “om hem neer te schieten.” Sahin weigerde, maar nadat de discussie nog even verder ging loste Turan finaal een schot naar de grond. Iets wat natuurlijk voor massahysterie zorgde in het ziekenhuis.

Turan werd beschuldigd van openlijke geweldpleging, illegaal wapenbezit en aanranding en er hing hem een gevangenisstraf van liefst 12,5 jaar boven het hoofd. Zo ver kwam het echter niet. In september sprak de rechter sprak hem vrij van aanranding, maar hij legde hem wel een gevangenisstraf van twee jaar en acht maanden op voor de geweldpleging, het afvuren van het pistool en illegaal wapenbezit. Omdat de uitvoering van het vonnis werd uitgesteld, moet hij deze straf pas uit te zitten als hij in de aankomende vijf jaar opnieuw met justitie in aanraking komt.

De bedoeling was dus om zich opnieuw te focussen op Basaksehir, maar daar wordt er niet meer op hem gerekend. De club had hem al zeven maand loon ingehouden bij wijze van boete en nu heeft ze helemaal genoeg van zijn fratsen. De uitleenbeurt werd gestaakt en ook bij Barcelona hoeven ze hun ontspoorde middenvelder, die nog tot de zomer van dit jaar onder contract ligt, niet meer terug. Meteen ook het voortijdige einde van zijn carrière?