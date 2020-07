Na jaren door zijn vader naar de club te zijn gebracht, heeft Jordi Alba eindelijk zijn rijbewijs beet Redactie

05 juli 2020

13u45 0

329 wedstrijden voor Barcelona, een loonbriefje van 3 miljoen euro per jaar en toch geen rijbewijs. Tot deze week werd Jordi Alba (31) nog gewoon door zijn vader of zijn naar de training bij FC Barcelona gebracht. Alba was tot voor kort de enige in de A-kern van de Spaanse grootmacht die geen rijbewijs had. Al was dat vooral een publiek geheim.

De kwestie werd eind vorig jaar nog eens onder de aandacht gebracht door een nietsvermoedende Gerard Pique. In een Spaans programma. De centrale verdediger vertelde dat youngster Ansu Fati door zijn vader naar training werd gebracht. “Een beetje hetzelfde als Jordi Alba, hij wordt ook naar de club gereden door een familielid”, aldus Pique.

De uitspraak moet bij Alba gehoor hebben gekregen, want de linksback kwam deze week plots zelf de club opgereden in een zwarte Range Rover. In een filmpje van zijn aankomst feliciteerde journalist David Ibañez Alba met zijn rijbewijs. Het binnenrijden van het oefencomplex gebeurde nog wat schuchter. Benieuwd of Alba straks even vlot de wagen neemt, zoals hij doorgaans zijn linkerflank afdweilt.

Alba speelt sinds 2012 voor Barcelona. De Spanjaard kwam toen voor 14 miljoen euro over van Valencia. In tussentijd is de 31-jarige flankverdediger tot één van de hoekstenen van het team uitgegroeid. Dit seizoen gaat hij samen met zijn ploegmaats door zwaar weer. De crisis lijkt immers groter dan ooit bij de Catalanen.

VIDEO: Jordi Alba rijdt voor het eerst zelf naar de club

Hoy por primera vez hemos visto a Jordi Alba conduciendo. Ya tiene carné de conducir. Felicidades. Así llegaba muy prudente esta mañana a la ciudad deportiva para el entrenamiento del Barça #fcb #fcblive pic.twitter.com/fJAr5yti5z David Ibáñez(@ DavidIbanez5) link

VIDEO: Pique over Ansu Fati en Jordi Alba

So basically Jordi Alba can’t drive and doesn’t want to drive lmao pic.twitter.com/HOv9yDEsur Nico 🇨🇴⚽️(@ RM_darts3) link