Na de Clásico: Semedo stuurt op grandioze wijze Sergio Ramos zwaar het bos in, Marcelo ergert Real ODBS

07 februari 2019

12u22 1 Primera Division Geen geweldige Clásico gisteravond, met Real Madrid dat zowel in de begin- als de eindfase de betere ploeg was en een goeie uitgangspositie (1-1) versierde. Voor de fans van FC Barcelona was hét moment ongetwijfeld de actie waarmee ‘persona non grata’ Sergio Ramos het bos werd ingestuurd. Niet door Messi, die speelde slechts een halfuurtje onopvallend mee, wel door de Portugese rechtsachter Semedo.

Oh Ramos Semedo ta mît dans la sauce😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/DlsiU4QUUX A Aziz(@ Ziza30923875) link

De match liep al naar het einde toe, wanneer Sergio Ramos en Nelson Semedo in de zestien achter een diepe bal spurtten. Ramos zette de tackle, alleen maar om te zien hoe de Portugese rechtsachter (25) die niet voorbrengt maar met een knappe baltoets vlak voor de achterlijn binnenhoudt. Vervolgens speelt hij Messi aan, die slap op Keylor besluit. Koren op de molen van de fans van Barcelona, die Ramos al na tien minuten geel zagen pakken en zo zijn reputatie alle eer aandeed. De teller van de Spaanse verdediger (32) staat nu op meer dan 200 gele en 24 rode kaarten. Vorig jaar pakte hij zowaar niet één keer rood, maar met die karrenvracht aan gele kartons is hij de speler met het meeste geel in zowel de geschiedenis van La Liga, de Champions League, de Clásico als de Spaanse nationale ploeg. In de slotfase kwam Ramos goed weg toen ref Lahoz een fout op Arthur niet bestrafte met een tweede keer geel.

Zo werd het een Clásico met weinig geschiedenis, of het moet zijn dat Barcelona de Braziliaan Malcom sterk zag spelen en een eerste keer in eigen huis zag scoren. De flankaanvaller kreeg daarbij opvallend veel hulp van Marcelo, die dit seizoen in niets nog lijkt op de beste linksachter ter wereld die hij lange tijd was. Een filmpje dat de ronde doet waarbij Marcelo al lanterfantend terugkeert net voor Malcom’s goal, doet pijn aan de Koninklijke ogen. “Wat ik vond van het optreden van Marcelo?”, kreeg Santiago Solari de vraag voorgeschoteld. “Hij is onze tweede aanvoerder en vertegenwoordigt Real Madrid zowel binnen als buiten de lijnen. Wij willen hem altijd op zijn best zien”, probeerde de Real-trainer Marcelo nog te verdedigen. In de wandelgangen doet de ronde als dat Marcelo niet kan wachten om zijn goeie vriend Ronaldo volgend seizoen te vervoegen bij Juventus. Solari was wel vol lof over uitblinker Vinícius Júnior (18). ‘Ik ben niet verrast door zijn niveau. Hij laat dit week in, week uit zien. Hij is nog erg jong en wij moeten hem helpen nóg beter te worden.”

This is fuckin unacceptable from Marcelo man. His poor defensive work cost us the game. pic.twitter.com/6hF5hiDhB6 GXX 🤴(@ RxgerFederer) link

De manier waarop Malcom (21) scoorde, was wel een moment van klasse. In La Liga kwam hij nog maar één keer aan de aftrap en tijdens de wintermercato leek hij nog op vertrekken te staan, maar de Braziliaan waarvoor Barça 41 miljoen betaalde aan Bordeaux bleef in Catalonië. En kon gisteren, in tegenstelling tot opnieuw Coutinho, wel overtuigen. Waaronder zijn coach Valverde: “Ik hoop echt dat dit doelpunt Malcom zal helpen. Hij dwingt altijd kansen af als hij speelt.”

GOOOAAAL | Malcom maakt gelijk voor Barcelona! 🇧🇷🙌



🇪🇸🏆 #BarçaRealMadrid 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/mWKhPxrpu1 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Malcom zelf had vooral genoten. “De wedstrijden tegen Real Madrid zijn voor ons altijd de zwaarste wedstrijden van het seizoen. We zijn na die 0-1 rustig gebleven en hebben nog gelijk kunnen maken. In de uitwedstrijd (over drie weken, nvdr) moeten we met dezelfde intensiteit spelen als vanavond om een kans te maken op de finale.”

DUBBELE KANS | Rakitic kopt op de lat en op de counter verzuimen Vinicius en Benzema om de 0-2 te maken! 😱



🇪🇸🏆 #BarçaRealMadrid 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/L6izFx4t7S Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link