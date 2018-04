Na alweer een heerlijke volley tegen Atlético: het vetpercentage en de spiermassa die aantonen dat Cristiano Ronaldo op z'n 33ste tweede jeugd beleeft Hans Op de Beeck

09 april 2018

09u40

Bron: Deportes Cope/As 0 Primera Division Terwijl zijn haast onmogelijke retro in de Champions League in Turijn nog geen week oud is, pakte Ronaldo gisteren tegen Atlético alweer uit met een heerlijke goal in de volley in de stadsderby tegen Atlético (1-1). Op zijn 33ste valt vooral de onwaarschijnlijke fysieke conditie van Cristiano op. Deportes Cope komt nu met cijfers uit een medisch rapport die dat staven.

SIIIII! @Cristiano laat Oblak kansloos met een weergaloze volley! 🔥



1️⃣-0️⃣ #RealMadridAtleti pic.twitter.com/GqExlYntjO Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Volgens Arancha Rodriguez van het radiostation Deportes Cope tonen de data van recente fysische testen dat de Portugese superster het lichaam heeft van een 23-jarige, iemand die dus tien jaar jonger is dan hem. Meteen ook een van de redenen waarom Ronaldo momenteel een tweede jeugd beleeft. Zo heeft de aanvaller van 'Los Blancos', die met 446 goals in 431 matchen voor Real een onwezenlijke statistiek kan voorleggen, een vetpercentage van 7%. Voor zijn lichaamsbouw opvallend scherp, al zitten ook enkele voetballers -zoals Batshuayi- daaronder. Maar Ronaldo heeft vooral een spiermassa van 50% en dat is meer dan bovengemiddeld: bij de meer normale voetballer stijgt dat nauwelijks boven de 46% uit. Fysieke attributen waarmee hij tegenstanders in de lucht kan afbluffen of abnormaal hoog en lang kan opveren, zoals vorige dinsdag in het Juventus Stadium.

Nog een reden waarom Ronaldo momenteel zo'n hoge toppen scheert, is volgens Zinedine Zidane dat zijn aanvaller de laatste jaren steevast piekt naar het voorjaar. Wanneer het om de knikkers gaat. De coach van Real Madrid zou hem dat advies gegeven en laat Ronaldo in de loop van het seizoen voldoende rustmomenten inbouwen, om zo top te zijn in de beslissende maanden en zijn carrière met enkele jaren te kunnen verlengen. In de laatste tien matchen stond Cristiano in elke wedstrijd aan het kanon en scoorde hij in totaal twintig keer.

In de derby tegen Atlético mocht Ronaldo van ZZ na zijn goal alvast gaan rusten. In minuut 64 ging Ronaldo, in een derby waarin vooral de eer op het spel stond, naar de kant voor Benzema. De titel gaat straks naar Barcelona, dat nu al 11 punten voor heeft op Atlético. Naast de goal van Ronaldo viel vooral ook het technische hoogstandje van Marcelo op en de manier waarop Griezmann zijn gelijkmaker vierde, naar het momenteel erg populaire gevechtsspel 'Fortnite'.

Check out this awesome video: Marcelo Phenomenal Backheel Pass vs Atletico Madrid! https://t.co/v4fkbOjrWo S101(@ s101video) link

Is this a Fortnite celebration by Griezmann?



This is actually cool pic.twitter.com/Mbhl0mTUt7 Pye Waw(@ pyewaw) link

Griezmann's celebration inspired by this for those unaware.#RealMadridAtleti pic.twitter.com/wDUJSRtNQ4 AtléticoFans(@ AtleticoFans) link

🎮⚽️ @AntoGriezmann brings the Fortnite celebration craze to the #UEL... 😁



📺GOALS: https://t.co/yUNl0ZZxOY pic.twitter.com/qEMdEjrYse UEFA Europa League(@ EuropaLeague) link

