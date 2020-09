Mulder over blessure Hazard: “Het is niet terugkeren bij Moeskroen, maar wel bij Real. Dat is zo’n zware taak” NQ

30 september 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. Primera Division Het voetbalnieuws van de dag kwam vanuit de Spaanse hoofdstad, want Eden Hazard is opnieuw out. Ditmaal met een spierblessure. De vicieuze cirkel doorbreken zal geen makkie worden volgens onze analist Jan Mulder: “Hij moet niet terugkeren bij Moeskroen, maar wel bij Real Madrid. Dat is zo’n zware taak. Hij moet de beste club ter wereld dragen. Nou, ga er maar aan staan.”

Mulder vernam het nieuws van de blessure op de radio en kon het amper geloven. Al is hij ook niet echt verbaasd. “Ik dacht dat ze een grap maakten. Dat is toch wel veel pech. Maar niet geheel onverwacht. Als je in die reeks zit en lang niet speelt, dan pas je je ritme een beetje aan door die enkelblessure. En dan krijg je dit soort spierblessure”, weet Mulder.

We kennen Eden Hazard natuurlijk als een speler met een eeuwige glimlach, maar collega-analist Marc Degryse vreest dat dit toch een stevige weerslag kan hebben. “Straks wordt hij 30 en hij was er vroeg bij op zijn 16de. Hij heeft er al 13 tot 14 seizoenen opzitten. Mentaal is hij een vrolijke jongen. Hij relativeert wel, maar net op een moment dat hij weer een beetje vrolijk zou worden krijg hij weer een patat”, zegt Degryse. “Nu is hij ineens weer drie tot vier weken out en dan volgt het herstel van die spierblessure. Hij moet nog op conditie komen, opnieuw wedstrijdritme opdoen en dan zijn we al snel weer aan het einde van het jaar”, vreest Degryse.

