Motie van wantrouwen tegen Josep Maria Bartomeu: moet de Barça-voorzitter voortijdig aftreden? YP

17 september 2020

12u36

Bron: Marca 6 FC Barcelona De kans dat Josep Maria Bartomeu voortijdig moet aftreden als voorzitter van FC Barcelona, is fors toegenomen. De socio’s hebben voldoende handtekeningen verzameld en gaan nu een motie van wantrouwen indienen bij het bestuur. Daarna volgt een referendum of de sterke man nog een toekomst heeft bij de Catalaanse grootmacht.

Jordi ­Farre, één van de kandidaten om Bartomeu op te volgen, startte kort na de beruchte burofax van Lionel Messi de procedure op om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de voorzitter. Die motie wordt pas aanvaard, als er minstens 15% van de 108.000 socio’s – zo’n 16.000 – hun handtekening zetten. Intussen staat de teller op meer dan 18.000 handtekeningen, vanavond wordt het bestuur van FC Barcelona daar officieel van op de hoogte gesteld.

De volgende stap is nu dat de club tussen de volgende 10 à 20 dagen een referendum opstart waarin twee derde van alle socio’s zich voor het ontslag van Bartomeu moet uitspreken. Pas als dat het geval is, wordt een overgangsbestuur op de been gebracht en zij kunnen dan nieuwe voorzittersverkiezingen uitschrijven. Maar gezien de recente gebeurtenissen, met Lionel Messi die de voorzitter openlijk onder vuur nam, lijkt de kans klein dat Bartomeu dat referendum overleeft.

Die nieuwe voorzittersverkiezingen, die gepland stonden in juli 2021, werden eerder al vervroegd naar 20 en 21 maart. Maar het heeft er alle schijn van dat er nóg sneller een nieuwe voorzitter wordt aangeduid. Morgen zou FC Barcelona rond het middaguur een persconferentie beleggen om tekst en uitleg te geven.

