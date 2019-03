Miljoenen Chinezen kunnen niet wachten op ‘strijd van de eeuw’ tussen Messi en winger van Espanyol TV

28 maart 2019

12u22

Bron: sofoot.com 0 Primera Division Zaterdag staan FC Barcelona en RCD Espanyol tegenover elkaar in Camp Nou in de Catalaanse derby. Barça wint de burenstrijd meestal vlotjes, 0-4 werd het nog in december. Niet meteen een wedstrijd waar veel mensen buiten Catalonië wakker van liggen, zou je dan denken, maar in China kan de match toch op veel belangstelling rekenen. Miljoenen Chinezen kijken uit naar de eerste confrontatie tussen Lionel Messi en hun eigen Messi: Lei Wu.

Lei Wu is de linkervleugelspeler van Espanyol en de allereerste Chinees die erin slaagde een doelpunt te maken in La Liga. Los Pericos namen Wu over in de wintermercato van de Chinese topclub Shanghai SIPG voor 2 miljoen euro. Hij was er dus nog niet bij in het 0-4-verlies in december. Nu de 27-jarige Chinees zijn eerste duel aangaat met ‘Leo’ Messi, leven miljoenen Chinezen daar naartoe.

Een Chinese televisiezender, die regelmatig wedstrijden van La Liga uitzendt, maakt van de gelegenheid gebruik om de wedstrijd aan te kondigen als ‘de strijd van de eeuw’ tussen de Chinese Messi en de echte Messi van FC Barcelona. Volgens Mundo Deportivo, een Spaanse krant, bereiden Chinese media ongekende evenementen voor om de match live uit te zenden. Hoewel de match pas om 23u15 Chinese tijd zal plaatsvinden (16u15 in Spanje), zou de Catalaanse derby uitzonderlijke kijkcijfers opleveren in het land van Lei Wu, waar hij wordt aanbeden. Een reeks Chinese journalisten is in ieder geval al aanwezig in Catalonië.

LaLiga volia portar un derbi a la Xina a l'estiu; segons apunten fonts dels dos clubs i de la patronal el tema ha estat sobre la taula i hi ha hagut diverses reunions al respecte. https://t.co/xqNlmUGWiL #RCDE pic.twitter.com/CNF36ZqgSa PericosOnline(@ pericosonline) link