Meteen zijn stempel gedrukt: Luis Suárez scoort twee keer bij debuut voor Atlético Madrid Redactie

27 september 2020

18u14 0 La Liga Wat een binnenkomer. Amper 15 minuten had Luis Suárez nodig om zijn eerste voor Atlético Madrid tegen de touwen te jagen. Enkele minuten later volgde zijn tweede al. Atlético won vanmiddag makkelijk van Granada met 6-1.

GOAL | Luis Suárez maakt z’n tweede van de avond voor Atlético! 🇺🇾💪⁰⁰#AtletiGranada pic.twitter.com/iheBVgMsVR Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Emotioneel was zijn afscheid bij Barcelona deze week, en dat is nog een understatement, maar Luis Suárez heeft alle emoties van zich afgespeeld bij zijn debuut voor Atlético Madrid. De Uruguayaanse spits kwam in minuut 70 op het veld tegen Granada. Nog geen 120 seconden later bediende hij Fernando Llorente al om de 4-0 binnen te werken. Vijf minuten voor tijd waren de rollen omgekeerd, toen bediende Llorente z’n nieuwe spitsbroeder voor zijn eerste goal voor Atlético. In blessuretijd duwde Suárez er al meteen een tweede bij.

Granada, dat nochtans sterk aan het seizoen was begonnen met een 6 op 6 was geen partij voor Atlético: 6-1.

Persoonlijk record

Suárez vestigt een persoonlijk recordje met zijn snelle goals. Het duurde amper 15 minuten voor hij de netten deed trillen, bij geen enkele van zijn vorige clubs deed hij beter. Bij Liverpool had hij 16 minuten nodig, bij Ajax 42. Bij Barcelona duurde het heel wat langer: 571 minuten.

⚽ - First league goal for @LuisSuarez9 per team



15 min - @Atleti

571 min - FC Barcelona

16 min - Liverpool

42 min - Ajax#AtletiGranada #ElPistolero Gracenote Live(@ GracenoteLive) link