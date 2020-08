Meteen grote kuis bij Barcelona: Sétien betaalt gelag voor jaren wanbeleid Kristof Terreur

17 augustus 2020

07u20 0 Primera Division Enkele beslissingen zijn al genomen, andere volgen. Coach Quique Sétien mag na zes maanden zijn koffers pakken, technisch directeur Eric Abidal zit op de wip, maar de architect van de crisis blijft zitten: voorzitter Bartomeu.

Een plan om af te treden heeft hij niet. Op de website van FC Barcelona verontschuldigde Josep Bartomeu zich voor de pandoering tegen Bayern München. "We waren niet de club waarvoor we staan. Sorry." Niet meer 'Més que un club'. Eerder een businessclub die in de jacht op meer centen en winstmaximalisatie uit de commerce onderweg z'n identiteit heeft verloren.

De contouren om uit de noodtoestand te raken heeft z'n president, een grote verantwoordelijke voor de huidige crisis, intussen al uitgetekend. Bartomeu is bereid de voorzittersverkiezingen van volgend jaar te vervroegen. De Raad van Bestuur moet dat besluit deze week bekrachtigen. Zelf hoopt hij op een nieuwe ambtstermijn.

Enter Koeman?

Intussen betalen anderen het gelag. Quique Sétien, die in januari in allerijl werd binnengehaald, vliegt buiten. Gesprekken met zijn opvolger zitten in een beslissende fase - Nederlands bondscoach Ronald Koeman, Mauricio Pochettino of toch een verrassing? Ook sportief directeur Abidal is niet meer zeker van zijn job.

Bartomeu wil ook de borstel halen door zijn overbetaalde kern. Nog voor de coronacrisis kreunde Barça onder de loonlast, maar er wordt gerekend op een tekort van meer dan 200 miljoen. In de kas zit er ondanks een omzet van bijna een miljard amper een cent. Een heropbouw wordt geen sinecure. De gevolgen van jaren wanbeleid.

Barcelona raakt maar moeilijk af van spelers die al maanden te koop staan: Umtiti, Junior, Rakitic, Arturo Vidal, Rafinha, Coutinho. Het bestuur heeft vier onaantastbare spelers aangeduid: Ter Stegen, Lenglet, De Jong en natuurlijk Lionel Messi. De rest is in hun ogen vervangbaar. Tegen een vertrek van Jordi Alba, Busquets of Luis Suárez zijn er geen bezwaren meer, ook voor mislukkingen als Dembélé en Griezmann hopen ze miljoenen te recupereren.

Alleen: wie wil er in de huidige markt voor geflopte of uitgerangeerde vedetten betalen?

