Met de groeten van Messi: Argentijn bereikt nieuwe mijlpaal en zet met Barcelona dichtste achtervolger Atlético op acht punten Mike De Beck

04 maart 2018

18u08 14 Primera Division 'Saludos de Messi', met de groeten van Lionel Messi. Waar er een vrije trap dicht bij de zestien is, is daar de 30-jarige Argentijn. In de topper tussen Barcelona en Atlético Madrid zorgde Messi met een fraaie vrije trap voor de enige treffer van de partij. Jammer genoeg kon de kraker de verwachtingen niet echt inlossen. Thomas Vermaelen zat 90 minuten aan de bank gekluisterd.

Het is onze job om hier iets te schrijven, maar soms weten wij het ook niet meer... #GOAT🐐 pic.twitter.com/a0IU2ltTM9 Play Sports(@ playsports) link

Werd de titelstrijd in La Liga dan toch nog spannend? Een beklijvend duel tussen de nummer 1 en 2 diende zich vanmiddag aan nadat Atlético Madrid na de vorige speeldag tot op vijf punten was genaderd van de leider. Een zege van Los Colchoneros zou het kampioenschap weer helemaal open gooien.

De specialist in Messi

Hoogspanning dus in Camp Nou. En dat was er ook wel wat aan te zien in de beginfase. Veel strijd tussen beide ploegen, balbezit voor de Blaugrana, maar weinig kansen. Totdat in de 25ste minuut Lionel Messi enkele meters van de zestien tegen de vlakte ging. Een vrije trap moet je dezer dagen echt niet geven aan 'La Pulga'. Net als tegen Las Palmas trapte Messi de stilstaande fase tegen de touwen. Dit keer niet met een streep, maar wel met een heerlijke krul. Zijn 600ste treffer in zijn carrière (Barcelona en Argentinië samengeteld). In 2018 waren vijf van de negen treffers in La Liga van de nummer tien overigens vrije trappen. Het doet wat denken aan die andere specialist Andrea Pirlo.

Na Messi's 15de tegen Atlético Madrid kreeg Barcelona echter nog een opdoffer te verwerken. Andres Iniesta (die herhaaldelijk tegen de grasmat ging) moest geblesseerd van het veld op iets wat op een blessure aan de hamstring leek.

Ook na de rust bleef het wachten op uitgespeelde kansen. Atlético Madrid had het knap lastig om kansen in elkaar te knutselen. 'El Cholo' Simeone frunnikte wat aan zijn baard, in gedachten verzonken. De coach van 'Atleti' veranderde het geweer van schouder en gooide met Correa en Gameiro nog wat aanvallend geweld in de strijd.

Gelijkmaker afgefloten

Een kwartier voor tijd leek Luis Suarez de partij te beslissen met de 2-0, maar de Uruguayaan werd afgevlagd. Terecht, hoe hard de spits van Barça ook protesteerde. Na een parade van doelman Oblak op een schot van Busquets kreeg ook Atlético Madrid te maken met een afgekeurd doelpunt. Gameiro knalde het leer tegen de touwen, maar dat gebeurde wel nadat Diego Costa vanuit buitenspel de bal beroerde. Het bleef bij 1-0 waardoor Barcelona de voorsprong uitdiepte tot acht punten. De 25ste landstitel is zo stilaan binnen handbereik voor de Catalanen.

Gameiro met de gelijkmaker maar Diego Costa stond buitenspel, het blijft 1-0. 🏁 #BarçaAtleti pic.twitter.com/IEk6m8mdXs Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Busquets schoot bijna de 2-0 voorbij Jan Oblak! ❌ #BarçaAtleti pic.twitter.com/sUrATUvy7J Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link